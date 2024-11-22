Стресс часто заставляет нас тянуться к калорийным и вредным продуктам, что наносит двойной удар по организму: страдают и нервная система, и желудочно-кишечный тракт. Однако, даже если избежать такого "заедания" не удалось, есть способы уменьшить его последствия.
Эндокринолог Зухра Павлова советует включить в рацион какао, чтобы снизить вред от жирной пищи. Напиток богат флавонолами — веществами, обладающими противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. Они помогают нейтрализовать негативное воздействие насыщенных жиров и хронического стресса. Специалист рекомендует выбирать какао-порошок минимальной обработки, чтобы сохранить максимум полезных веществ.
По словам Зухры Павловой, не только какао может помочь организму. Зеленый чай и ягоды также содержат флавоноиды и антиоксиданты, способные бороться с последствиями эмоционального перенапряжения и нездорового питания. Они укрепляют иммунитет, поддерживают нервную систему и способствуют нормализации обмена веществ.
Во время стресса организм становится более уязвимым: нарушается работа внутренних органов, ухудшается обмен веществ. Поддержка в виде богатых антиоксидантами продуктов помогает снизить негативное воздействие стресса, поддержать здоровье и снизить риск воспалительных процессов.
Кака́о — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Ранее этот род включался в семейство Стеркулиевые (Sterculiaceae), сейчас его относят к подсемейству Byttnerioideae семейства Мальвовые (Malvaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.