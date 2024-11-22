Зеленый чай и какао — ваши союзники в борьбе с фастфудом

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Стресс часто заставляет нас тянуться к калорийным и вредным продуктам, что наносит двойной удар по организму: страдают и нервная система, и желудочно-кишечный тракт. Однако, даже если избежать такого "заедания" не удалось, есть способы уменьшить его последствия.

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Какао как антидот

Эндокринолог Зухра Павлова советует включить в рацион какао, чтобы снизить вред от жирной пищи. Напиток богат флавонолами — веществами, обладающими противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. Они помогают нейтрализовать негативное воздействие насыщенных жиров и хронического стресса. Специалист рекомендует выбирать какао-порошок минимальной обработки, чтобы сохранить максимум полезных веществ.

Альтернатива какао: зеленый чай и ягоды

По словам Зухры Павловой, не только какао может помочь организму. Зеленый чай и ягоды также содержат флавоноиды и антиоксиданты, способные бороться с последствиями эмоционального перенапряжения и нездорового питания. Они укрепляют иммунитет, поддерживают нервную систему и способствуют нормализации обмена веществ.

Почему это важно

Во время стресса организм становится более уязвимым: нарушается работа внутренних органов, ухудшается обмен веществ. Поддержка в виде богатых антиоксидантами продуктов помогает снизить негативное воздействие стресса, поддержать здоровье и снизить риск воспалительных процессов.

Уточнения

Кака́о — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Ранее этот род включался в семейство Стеркулиевые (Sterculiaceae), сейчас его относят к подсемейству Byttnerioideae семейства Мальвовые (Malvaceae).



