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Зеленый чай и какао — ваши союзники в борьбе с фастфудом

1:33
Еда

Стресс часто заставляет нас тянуться к калорийным и вредным продуктам, что наносит двойной удар по организму: страдают и нервная система, и желудочно-кишечный тракт. Однако, даже если избежать такого "заедания" не удалось, есть способы уменьшить его последствия.

Зеленый чай и какао — ваши союзники в борьбе с фастфудом
Фото: commons.wikimedia.org by PICSELI picseli, PDM

Какао как антидот

Эндокринолог Зухра Павлова советует включить в рацион какао, чтобы снизить вред от жирной пищи. Напиток богат флавонолами — веществами, обладающими противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. Они помогают нейтрализовать негативное воздействие насыщенных жиров и хронического стресса. Специалист рекомендует выбирать какао-порошок минимальной обработки, чтобы сохранить максимум полезных веществ.

Альтернатива какао: зеленый чай и ягоды

По словам Зухры Павловой, не только какао может помочь организму. Зеленый чай и ягоды также содержат флавоноиды и антиоксиданты, способные бороться с последствиями эмоционального перенапряжения и нездорового питания. Они укрепляют иммунитет, поддерживают нервную систему и способствуют нормализации обмена веществ.

Почему это важно

Во время стресса организм становится более уязвимым: нарушается работа внутренних органов, ухудшается обмен веществ. Поддержка в виде богатых антиоксидантами продуктов помогает снизить негативное воздействие стресса, поддержать здоровье и снизить риск воспалительных процессов.

Уточнения

Кака́о — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Ранее этот род включался в семейство Стеркулиевые (Sterculiaceae), сейчас его относят к подсемейству Byttnerioideae семейства Мальвовые (Malvaceae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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