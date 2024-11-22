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Каша с тыквой: защита от рака, инфаркта и холестериновых бляшек

1:38
Еда

В новом выпуске программы "Жить здорово!" врач и телеведущая Елена Малышева напомнила о пользе тыквы, особенно в составе каш. Этот яркий овощ — настоящий кладезь витамина А, каротиноидов и других ценных веществ, которые помогают укрепить организм.

Каша с тыквой: защита от рака, инфаркта и холестериновых бляшек
Фото: commons.wikimedia.org by Nickispeaki, CC BY-SA 4.0

Тыква в борьбе с онкологией

По словам иммунолога Андрея Продеуса, содержащиеся в тыкве бета-каротины помогают иммунным клеткам распознавать и уничтожать злокачественные образования. Благодаря этому регулярное употребление тыквы снижает риск развития рака молочной железы.

Защита сосудов и сердца

Кардиолог Герман Гандельман отметил, что витамин А, который присутствует в тыкве, улучшает эластичность сосудов, а хром препятствует образованию холестериновых бляшек. Это свойство защищает организм от инфарктов и инсультов, сохраняя здоровье сердечно-сосудистой системы.

Тыква для зрения

Офтальмолог Михаил Коновалов рассказал, что витамин А играет важную роль в образовании красного зрительного пигмента родопсина. Этот пигмент помогает поддерживать остроту зрения и здоровье глаз.

Укрепление организма в целом

Елена Малышева подчеркнула, что если у человека нет аллергии на тыкву, ее регулярное употребление принесет только пользу. Включение этого овоща в рацион укрепляет организм с разных сторон, поддерживает иммунитет, улучшает состояние сосудов, зрения и сердца.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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