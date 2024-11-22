Каша с тыквой: защита от рака, инфаркта и холестериновых бляшек

В новом выпуске программы "Жить здорово!" врач и телеведущая Елена Малышева напомнила о пользе тыквы, особенно в составе каш. Этот яркий овощ — настоящий кладезь витамина А, каротиноидов и других ценных веществ, которые помогают укрепить организм.
По словам иммунолога Андрея Продеуса, содержащиеся в тыкве бета-каротины помогают иммунным клеткам распознавать и уничтожать злокачественные образования. Благодаря этому регулярное употребление тыквы снижает риск развития рака молочной железы.
Кардиолог Герман Гандельман отметил, что витамин А, который присутствует в тыкве, улучшает эластичность сосудов, а хром препятствует образованию холестериновых бляшек. Это свойство защищает организм от инфарктов и инсультов, сохраняя здоровье сердечно-сосудистой системы.
Офтальмолог Михаил Коновалов рассказал, что витамин А играет важную роль в образовании красного зрительного пигмента родопсина. Этот пигмент помогает поддерживать остроту зрения и здоровье глаз.
Елена Малышева подчеркнула, что если у человека нет аллергии на тыкву, ее регулярное употребление принесет только пользу. Включение этого овоща в рацион укрепляет организм с разных сторон, поддерживает иммунитет, улучшает состояние сосудов, зрения и сердца.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.