Каша с тыквой: защита от рака, инфаркта и холестериновых бляшек

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

В новом выпуске программы "Жить здорово!" врач и телеведущая Елена Малышева напомнила о пользе тыквы, особенно в составе каш. Этот яркий овощ — настоящий кладезь витамина А, каротиноидов и других ценных веществ, которые помогают укрепить организм.

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Тыква в борьбе с онкологией

По словам иммунолога Андрея Продеуса, содержащиеся в тыкве бета-каротины помогают иммунным клеткам распознавать и уничтожать злокачественные образования. Благодаря этому регулярное употребление тыквы снижает риск развития рака молочной железы.

Защита сосудов и сердца

Кардиолог Герман Гандельман отметил, что витамин А, который присутствует в тыкве, улучшает эластичность сосудов, а хром препятствует образованию холестериновых бляшек. Это свойство защищает организм от инфарктов и инсультов, сохраняя здоровье сердечно-сосудистой системы.

Тыква для зрения

Офтальмолог Михаил Коновалов рассказал, что витамин А играет важную роль в образовании красного зрительного пигмента родопсина. Этот пигмент помогает поддерживать остроту зрения и здоровье глаз.

Укрепление организма в целом

Елена Малышева подчеркнула, что если у человека нет аллергии на тыкву, ее регулярное употребление принесет только пользу. Включение этого овоща в рацион укрепляет организм с разных сторон, поддерживает иммунитет, улучшает состояние сосудов, зрения и сердца.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

