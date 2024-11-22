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Гликемический индекс тыквы: почему диабетикам нужно быть осторожнее

1:34
Еда

Тыква — настоящий кладезь витаминов, антиоксидантов и минералов. Она содержит такие важные элементы, как магний, фосфор, калий, цинк и кальций. Врачи рекомендуют регулярно добавлять этот овощ в рацион, чтобы поддерживать здоровье. Однако даже столь полезный продукт может быть опасен для некоторых людей.

Гликемический индекс тыквы: почему диабетикам нужно быть осторожнее
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Когда тыква становится вредной?

По словам терапевта и диетолога Анны Цукановой, тыква особенно опасна для людей с диабетом. Причина — высокий гликемический индекс. В сыром виде этот показатель составляет всего 25, но после термической обработки (варки, запекания или жарки) он может подскочить до 85. Поэтому диабетикам стоит употреблять тыкву с осторожностью.

Возможные побочные эффекты

Здоровым людям тыква не причинит вреда, если употреблять её в разумных количествах. Однако избыточное увлечение этим овощем может привести к пожелтению кожи и склер глаз из-за высокого содержания каротиноидов. Кроме того, у беременных женщин и детей переедание тыквы может вызвать проблемы с желудком.

Как употреблять тыкву безопасно?

Чтобы снизить возможный вред:

  • Диабетикам лучше избегать термически обработанной тыквы или употреблять её в малых количествах.
  • Детям и беременным женщинам стоит ограничивать порции.
  • Следите за количеством съеденного овоща, чтобы избежать нежелательных эффектов.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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