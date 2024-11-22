Тыква — настоящий кладезь витаминов, антиоксидантов и минералов. Она содержит такие важные элементы, как магний, фосфор, калий, цинк и кальций. Врачи рекомендуют регулярно добавлять этот овощ в рацион, чтобы поддерживать здоровье. Однако даже столь полезный продукт может быть опасен для некоторых людей.
По словам терапевта и диетолога Анны Цукановой, тыква особенно опасна для людей с диабетом. Причина — высокий гликемический индекс. В сыром виде этот показатель составляет всего 25, но после термической обработки (варки, запекания или жарки) он может подскочить до 85. Поэтому диабетикам стоит употреблять тыкву с осторожностью.
Здоровым людям тыква не причинит вреда, если употреблять её в разумных количествах. Однако избыточное увлечение этим овощем может привести к пожелтению кожи и склер глаз из-за высокого содержания каротиноидов. Кроме того, у беременных женщин и детей переедание тыквы может вызвать проблемы с желудком.
Чтобы снизить возможный вред:
Гликемический индекс (ГИ) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.