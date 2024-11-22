Почему не стоит полностью отказываться от хлеба при похудении

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Успешное похудение — это не только подсчет калорий, но и грамотный выбор продуктов, которые обеспечат организм необходимыми нутриентами. Хлеб, часто становящийся предметом споров среди худеющих, исключать полностью не нужно. Главное — правильно подобрать его вид.

Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, PDM

Почему нельзя отказываться от хлеба?

Диетологи подчеркивают, что для здорового рациона важен баланс. Продукты должны содержать белки, жиры, углеводы, а также витамины и минералы. Хлеб — это источник углеводов, которые обеспечивают организм энергией, а также клетчатки, которая способствует нормальной работе пищеварительной системы.

Какой хлеб исключить?

Рекомендуется отказаться от хлеба из пшеничной муки высшего сорта, особенно сладкой выпечки. Такие изделия содержат много "быстрых" углеводов, которые дают резкий скачок уровня сахара в крови и быстро превращаются в жир.

Чем заменить белый хлеб?

Цельнозерновой хлеб: содержит больше клетчатки и витаминов.

Бездрожжевой хлеб на закваске: лучше усваивается и полезнее для микрофлоры кишечника.

Белковый хлеб: обогащен семенами, орехами, злаками и отрубями.

Хлеб из муки грубого помола: сохраняет полезные вещества зерна.

Бородинский хлеб: знакомый многим вариант с высоким содержанием клетчатки и меньшей калорийностью.

Выбирая эти альтернативы, можно наслаждаться хлебом, не опасаясь навредить фигуре.

Уточнения

Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

