Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие авто теряют в цене меньше всего
Российская система сделает путешествия из Китая в Россию удобнее
Как сделать пресные помидоры вкуснее за 15 минут
Как звучал мифический подземный мир древних ацтеков
Стало известно, сколько стоит ремонт квартиры после страхового случая
Как правильно поливать огурцы, чтобы они не горчили? Делайте это так
Как тишина помогает понять животных и природу
Динамическое освещение и X-образная решетка: как OMODA C7 выделяется на дороге
Секрет блестящего и незапотевающего зеркала! Вам поможет это простое средство

Этот простой в приготовлении куриный рулет будет прекрасно смотреться на праздничном столе

1:03
Еда

Рулет из курицы — натуральный мясной продукт, который легко приготовить дома. Для этого нужны самые простые ингредиенты. Блюдо получается вкусным, несмотря на простоту приготовления.

Этот простой в приготовлении куриный рулет будет прекрасно смотреться на праздничном столе
Фото: Freepik is licensed under Free license

Ингредиенты:

  • куриное филе — 700-750 г;
  • желатин — 30 г;
  • паприка молотая сладкая — 1-2 ч. л.;
  • чеснок (по желанию);
  • чёрный перец;
  • соль.

Приготовление:

  1. Вымыть и обсушить куриное филе, нарезать кубиками.
  2. Смешать желатин, паприку и чёрный перец в отдельной посуде.
  3. Посолить куриное филе и добавить специи, хорошо перемешать.
  4. Переложить филе в рукав или пакет для запекания (можно завернуть в фольгу).
  5. Запекать рулет в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 45 минут.
  6. Дать рулету остыть до комнатной температуры, затем убрать в холодильник на 1-2 часа.

Нарезать готовый рулет на порции и подавать к столу.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Шоу-бизнес
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана Аудио 
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Наука и техника
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы Аудио 
Зепюр Брутян показала танцы Павла Прилучного с сыном
Шоу-бизнес
Зепюр Брутян показала танцы Павла Прилучного с сыном Аудио 
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Астронавты на МКС теряют внимание и память в условиях невесомости
Астронавты на МКС теряют внимание и память в условиях невесомости
Последние материалы
Как сделать пресные помидоры вкуснее за 15 минут
Как звучал мифический подземный мир древних ацтеков
Стало известно, сколько стоит ремонт квартиры после страхового случая
Как правильно поливать огурцы, чтобы они не горчили? Делайте это так
Как тишина помогает понять животных и природу
Динамическое освещение и X-образная решетка: как OMODA C7 выделяется на дороге
Секрет блестящего и незапотевающего зеркала! Вам поможет это простое средство
Австрийская Warimpex с продажей актива окончательно покинет российский рынок
Составлен рейтинг самых экономичных автомобилей
Этот простой в приготовлении куриный рулет будет прекрасно смотреться на праздничном столе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.