Этот простой в приготовлении куриный рулет будет прекрасно смотреться на праздничном столе

Рулет из курицы — натуральный мясной продукт, который легко приготовить дома. Для этого нужны самые простые ингредиенты. Блюдо получается вкусным, несмотря на простоту приготовления.
Ингредиенты:
Приготовление:
Нарезать готовый рулет на порции и подавать к столу.
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.
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