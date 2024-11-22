Этот простой в приготовлении куриный рулет будет прекрасно смотреться на праздничном столе

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Рулет из курицы — натуральный мясной продукт, который легко приготовить дома. Для этого нужны самые простые ингредиенты. Блюдо получается вкусным, несмотря на простоту приготовления.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Ингредиенты:

куриное филе — 700-750 г;

желатин — 30 г;

паприка молотая сладкая — 1-2 ч. л.;

чеснок (по желанию);

чёрный перец;

соль.

Приготовление:

Вымыть и обсушить куриное филе, нарезать кубиками. Смешать желатин, паприку и чёрный перец в отдельной посуде. Посолить куриное филе и добавить специи, хорошо перемешать. Переложить филе в рукав или пакет для запекания (можно завернуть в фольгу). Запекать рулет в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 45 минут. Дать рулету остыть до комнатной температуры, затем убрать в холодильник на 1-2 часа.

Нарезать готовый рулет на порции и подавать к столу.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

