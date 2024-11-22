Любите аджику, но не хотите долго с ней возиться? Предлагаем простой и вкусный рецепт

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Аджика — это традиционное блюдо кавказской кухни, которое представляет собой острую приправу или соус. В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить простую и вкусную домашнюю аджику, которая станет отличным дополнением к вашим блюдам.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

помидоры — 2 кг;

перец сладкий болгарский — 1 кг;

перец горький чили — 3-5 шт.;

чеснок — 200 г;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

уксус 9% — 50 мл;

масло растительное — ½ стакана.

Приготовление:

Измельчите помидоры, перец, чеснок в мясорубке или блендере. Переложите смесь в кастрюлю, доведите до кипения и варите 30-35 минут. Добавьте соль, сахар, уксус и масло, перемешайте и варите ещё 10 минут. Разлейте горячую аджику по стерилизованным банкам, закройте крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Уточнения

Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа.

