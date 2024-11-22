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Любите аджику, но не хотите долго с ней возиться? Предлагаем простой и вкусный рецепт

1:08
Еда

Аджика — это традиционное блюдо кавказской кухни, которое представляет собой острую приправу или соус. В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить простую и вкусную домашнюю аджику, которая станет отличным дополнением к вашим блюдам.

Любите аджику, но не хотите долго с ней возиться? Предлагаем простой и вкусный рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • помидоры — 2 кг;
  • перец сладкий болгарский — 1 кг;
  • перец горький чили — 3-5 шт.;
  • чеснок — 200 г;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • уксус 9% — 50 мл;
  • масло растительное — &frac12 стакана.

Приготовление:

  1. Измельчите помидоры, перец, чеснок в мясорубке или блендере.
  2. Переложите смесь в кастрюлю, доведите до кипения и варите 30-35 минут.
  3. Добавьте соль, сахар, уксус и масло, перемешайте и варите ещё 10 минут.
  4. Разлейте горячую аджику по стерилизованным банкам, закройте крышками.
  5. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Уточнения

Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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