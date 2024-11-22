Любите аджику, но не хотите долго с ней возиться? Предлагаем простой и вкусный рецепт

Аджика — это традиционное блюдо кавказской кухни, которое представляет собой острую приправу или соус. В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить простую и вкусную домашнюю аджику, которая станет отличным дополнением к вашим блюдам.
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.