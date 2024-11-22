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Кабачковая икра по этому рецепту получается ничуть не хуже магазинной

1:41
Еда

Кабачковая икра — это традиционное блюдо, которое знакомо многим с детства. Её нежный вкус и лёгкая текстура делают её идеальным дополнением к любому столу. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить кабачковую икру - классическую закуску, которая порадует вас своим неповторимым кисло-сладким вкусом и гладкой текстурой.

Кабачковая икра по этому рецепту получается ничуть не хуже магазинной
Фото: commons.wikimedia.org by Ssofija, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • кабачки — 3 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • лук репчатый — 800 г;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 250 мл;
  • томатная паста — 3 ст. л.;
  • чёрный молотый перец — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Нарежьте лук кубиками и обжарьте на сковороде.
  2. Нарежьте морковь произвольно и также обжарьте на сковороде.
  3. Очистите кабачки от кожуры и удалите семена (если кабачок зрелый). Нарежьте их кубиками.
  4. В кастрюле разогрейте оставшееся растительное масло, добавьте обжаренные лук, морковь и кабачки. Тушите 20-30 минут, периодически помешивая.
  5. Добавьте томатную пасту, закройте крышкой и тушите ещё 20-30 минут.
  6. Добавьте соль, сахар, чёрный молотый перец, паприку и уксус. Тушите ещё 15-20 минут.
  7. Измельчите готовые овощи блендером.
  8. Разложите кабачковую икру по стерилизованным банкам и закройте крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте остывать.

Уточнения

Кабачковая икра — один из видов овощной икры.

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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