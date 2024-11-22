Кабачковая икра по этому рецепту получается ничуть не хуже магазинной

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковая икра — это традиционное блюдо, которое знакомо многим с детства. Её нежный вкус и лёгкая текстура делают её идеальным дополнением к любому столу. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить кабачковую икру - классическую закуску, которая порадует вас своим неповторимым кисло-сладким вкусом и гладкой текстурой.

Фото: commons.wikimedia.org by Ssofija, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

кабачки — 3 кг;

морковь — 1 кг;

лук репчатый — 800 г;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

растительное масло — 250 мл;

томатная паста — 3 ст. л.;

чёрный молотый перец — 1 ч. л.;

паприка — 1 ст. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.

Приготовление:

Нарежьте лук кубиками и обжарьте на сковороде. Нарежьте морковь произвольно и также обжарьте на сковороде. Очистите кабачки от кожуры и удалите семена (если кабачок зрелый). Нарежьте их кубиками. В кастрюле разогрейте оставшееся растительное масло, добавьте обжаренные лук, морковь и кабачки. Тушите 20-30 минут, периодически помешивая. Добавьте томатную пасту, закройте крышкой и тушите ещё 20-30 минут. Добавьте соль, сахар, чёрный молотый перец, паприку и уксус. Тушите ещё 15-20 минут. Измельчите готовые овощи блендером. Разложите кабачковую икру по стерилизованным банкам и закройте крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте остывать.

Уточнения

Кабачковая икра — один из видов овощной икры.



Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

