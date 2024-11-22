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Теперь сладкоежки сами могут без труда готовить козинаки из арахиса в микроволновке

1:07
Еда

Предлагаем вам быстрый и простой рецепт козинаков для любителей сладкого. Ингредиентов для них нужен минимум, времени на приготовление тоже, а получаются они такими же вкусными, как хорошие покупные!

Теперь сладкоежки сами могут без труда готовить козинаки из арахиса в микроволновке
Фото: georgianrecipes.net by Georgian Recipes, CC BY 3.0

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • сахар — 200 г;
  • вода — 40 мл;
  • растительное масло — 2 чайные ложки;
  • арахис — 1,5-2 стакана.

Процесс приготовления:

  1. Обжарьте арахис на сухой сковороде и очистите его от шелухи.
  2. В отдельной миске смешайте сахар, растительное масло и воду.
  3. Поставьте миску в микроволновую печь на 5 минут при максимальной мощности. Время может варьироваться в зависимости от вашей микроволновки.
  4. Добавьте обжаренный арахис к сахарной смеси и быстро перемешайте.
  5. Выложите будущие козинаки на бумагу для выпечки и равномерно распределите.
  6. Оставьте остывать при комнатной температуре.

Остывшие козинаки разломайте на кусочки и подавайте к чаю или кофе.

Уточнения

Козина́ки (груз გოზინაყი, гозинаки) — грузинская национальная сладость, изготавливаемая из мелко нарезаных обжаренных грецких орехов (редко фундука или миндаля), смешанных с растопленным мёдом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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