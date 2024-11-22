Теперь сладкоежки сами могут без труда готовить козинаки из арахиса в микроволновке

Предлагаем вам быстрый и простой рецепт козинаков для любителей сладкого. Ингредиентов для них нужен минимум, времени на приготовление тоже, а получаются они такими же вкусными, как хорошие покупные!
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Остывшие козинаки разломайте на кусочки и подавайте к чаю или кофе.
Козина́ки (груз გოზინაყი, гозинаки) — грузинская национальная сладость, изготавливаемая из мелко нарезаных обжаренных грецких орехов (редко фундука или миндаля), смешанных с растопленным мёдом.
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