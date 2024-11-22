Теперь сладкоежки сами могут без труда готовить козинаки из арахиса в микроволновке

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам быстрый и простой рецепт козинаков для любителей сладкого. Ингредиентов для них нужен минимум, времени на приготовление тоже, а получаются они такими же вкусными, как хорошие покупные!

Фото: georgianrecipes.net by Georgian Recipes, CC BY 3.0

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

сахар — 200 г;

вода — 40 мл;

растительное масло — 2 чайные ложки;

арахис — 1,5-2 стакана.

Процесс приготовления:

Обжарьте арахис на сухой сковороде и очистите его от шелухи. В отдельной миске смешайте сахар, растительное масло и воду. Поставьте миску в микроволновую печь на 5 минут при максимальной мощности. Время может варьироваться в зависимости от вашей микроволновки. Добавьте обжаренный арахис к сахарной смеси и быстро перемешайте. Выложите будущие козинаки на бумагу для выпечки и равномерно распределите. Оставьте остывать при комнатной температуре.

Остывшие козинаки разломайте на кусочки и подавайте к чаю или кофе.

Уточнения

Козина́ки (груз გოზინაყი, гозинаки) — грузинская национальная сладость, изготавливаемая из мелко нарезаных обжаренных грецких орехов (редко фундука или миндаля), смешанных с растопленным мёдом.

