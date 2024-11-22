Простое и всегда желанное пирожное Картошка, для которого нужно всего 4 ингредиента

Десерт "Картошка" — это восхитительное лакомство, которое многим знакомо с детства. Его приготовление не требует много усилий и под силу абсолютно каждому, ведь здесь даже не нужно ничего печь!
Для создания этого десерта вам понадобятся всего лишь несколько простых ингредиентов:
Процесс приготовления не составит труда:
Приятного аппетита!
«Карто́шка» — пирожное из крошек бисквита, перемешанных с масляным кремом и коньяком или ромом.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.