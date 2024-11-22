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Простое и всегда желанное пирожное Картошка, для которого нужно всего 4 ингредиента

1:08
Еда

Десерт "Картошка" — это восхитительное лакомство, которое многим знакомо с детства. Его приготовление не требует много усилий и под силу абсолютно каждому, ведь здесь даже не нужно ничего печь!

Простое и всегда желанное пирожное Картошка, для которого нужно всего 4 ингредиента
Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, CC BY-SA 3.0

Для создания этого десерта вам понадобятся всего лишь несколько простых ингредиентов:

  • 300 г сахарного печенья;
  • 200 г сгущённого молока;
  • 100 г сливочного масла;
  • 3 столовые ложки какао-порошка.

Процесс приготовления не составит труда:

  1. Измельчите печенье в мелкую крошку любым удобным способом. Удобнее всего использовать блендер для достижения наилучших результатов.
  2. Добавьте в получившуюся крошку какао-порошок, растопленное сливочное масло и сгущённое молоко. Тщательно перемешайте до однородной массы.
  3. Сформируйте пирожные и отправьте их в холодильник на 30-60 минут для охлаждения.
  4. Украсьте охлаждённые пирожные по своему вкусу, например, растопленным белым шоколадом для создания оригинального и нежного декора.

Приятного аппетита!

Уточнения

«Карто́шка» — пирожное из крошек бисквита, перемешанных с масляным кремом и коньяком или ромом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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