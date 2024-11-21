Запечённый минтай с луком и помидорами — отличная идея быстрого и полезного ужина

Филе минтая, запечённое с помидорами и луком, — простое и быстрое блюдо, которое придётся по вкусу всей семье. Нежная, сочная рыба станет отличным ужином для всей семьи.
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.