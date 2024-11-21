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Запечённый минтай с луком и помидорами — отличная идея быстрого и полезного ужина

0:59
Еда

Филе минтая, запечённое с помидорами и луком, — простое и быстрое блюдо, которое придётся по вкусу всей семье. Нежная, сочная рыба станет отличным ужином для всей семьи.

Ингредиенты:

  • 450 г филе минтая;
  • 1 помидор;
  • 1 луковица;
  • 1 яйцо;
  • 60 мл молока;
  • 1 чайная ложка приправы для рыбы;
  • соль по вкусу;
  • 50-70 г сыра.

Приготовление:

  1. Нарежьте лук полукольцами и выложите его на смазанную маслом форму для запекания.
  2. Сверху положите филе минтая.
  3. Добавьте нарезанные помидоры.
  4. Смешайте яйцо, молоко, приправу и соль, чтобы сделать заливку.
  5. Залейте рыбу полученной смесью.
  6. Посыпьте тёртым сыром.
  7. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых. 

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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