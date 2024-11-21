Запечённый минтай с луком и помидорами — отличная идея быстрого и полезного ужина

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Филе минтая, запечённое с помидорами и луком, — простое и быстрое блюдо, которое придётся по вкусу всей семье. Нежная, сочная рыба станет отличным ужином для всей семьи.

Ингредиенты:

450 г филе минтая;

1 помидор;

1 луковица;

1 яйцо;

60 мл молока;

1 чайная ложка приправы для рыбы;

соль по вкусу;

50-70 г сыра.

Приготовление:

Нарежьте лук полукольцами и выложите его на смазанную маслом форму для запекания. Сверху положите филе минтая. Добавьте нарезанные помидоры. Смешайте яйцо, молоко, приправу и соль, чтобы сделать заливку. Залейте рыбу полученной смесью. Посыпьте тёртым сыром. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых.



Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

