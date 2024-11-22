Потрясающие способы использования губки, о которых никто не знает

Губка для мытья посуды — универсальный предмет, который можно использовать не только по прямому назначению. Существует несколько простых способов продлить срок ее службы и найти применение старым губкам.
Многие продолжают пользоваться кухонной губкой дольше положенного срока. Исследование, опубликованное в Scientific Reports, рекомендует заменять губку не реже одного раза в неделю, так как за этот срок на ней скапливается критическое количество бактерий. Ни кипячение, ни прогревание в микроволновке не делают ее полностью стерильной.
Тем не менее, не каждая старая губка должна сразу отправляться в мусор. Ее можно использовать для уборки ванной, мусорного ведра, плиты или других загрязненных поверхностей. Чтобы различать старую губку и новую, достаточно обрезать уголок у той, что уже не подходит для мытья посуды.
Губка может помочь быстро справиться с загрязнениями в микроволновой печи. Для этого ее смачивают водой, кладут в микроволновку и прогревают 3-5 минут. Образовавшийся пар размягчает грязь, а губкой удобно удалить остатки загрязнений.
Когда губка еще пригодна для использования, но начинает неприятно пахнуть, ей можно вернуть свежесть. Для этого готовится раствор из воды, жидкого мыла и нескольких капель эфирного масла (лимонного, мятного или эвкалиптового). После обработки в растворе губка сохраняет свежий запах.
Для снятия лака. Если губку разрезать, свернуть в трубочку и поместить в баночку, а затем пропитать жидкостью для снятия лака, получится удобное приспособление для очистки ногтей.
В качестве охлаждающего элемента. Намоченную губку кладут в пакет с зип-локом и замораживают. Такой импровизированный "холодильный элемент" помогает сохранить продукты свежими или охлаждает небольшие зоны.
Использование губок выходит за рамки кухонных задач. Применяя эти простые лайфхаки, удается сэкономить ресурсы и сделать быт удобнее.
Губка — мягкий пористый остов некoторых видов морских губок, служащий обычно для мытья, а также подобное изделие из искусственных материалов.
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