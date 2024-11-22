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Потрясающие способы использования губки, о которых никто не знает

2:21
Еда

Губка для мытья посуды — универсальный предмет, который можно использовать не только по прямому назначению. Существует несколько простых способов продлить срок ее службы и найти применение старым губкам.

Потрясающие способы использования губки, о которых никто не знает
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, CC BY-SA 3.0

Как продлить жизнь губке

Многие продолжают пользоваться кухонной губкой дольше положенного срока. Исследование, опубликованное в Scientific Reports, рекомендует заменять губку не реже одного раза в неделю, так как за этот срок на ней скапливается критическое количество бактерий. Ни кипячение, ни прогревание в микроволновке не делают ее полностью стерильной.

Тем не менее, не каждая старая губка должна сразу отправляться в мусор. Ее можно использовать для уборки ванной, мусорного ведра, плиты или других загрязненных поверхностей. Чтобы различать старую губку и новую, достаточно обрезать уголок у той, что уже не подходит для мытья посуды.

Очистка микроволновки за пару минут

Губка может помочь быстро справиться с загрязнениями в микроволновой печи. Для этого ее смачивают водой, кладут в микроволновку и прогревают 3-5 минут. Образовавшийся пар размягчает грязь, а губкой удобно удалить остатки загрязнений.

Как избавиться от запаха

Когда губка еще пригодна для использования, но начинает неприятно пахнуть, ей можно вернуть свежесть. Для этого готовится раствор из воды, жидкого мыла и нескольких капель эфирного масла (лимонного, мятного или эвкалиптового). После обработки в растворе губка сохраняет свежий запах.

Альтернативное применение губок

Для снятия лака. Если губку разрезать, свернуть в трубочку и поместить в баночку, а затем пропитать жидкостью для снятия лака, получится удобное приспособление для очистки ногтей.

В качестве охлаждающего элемента. Намоченную губку кладут в пакет с зип-локом и замораживают. Такой импровизированный "холодильный элемент" помогает сохранить продукты свежими или охлаждает небольшие зоны.

Использование губок выходит за рамки кухонных задач. Применяя эти простые лайфхаки, удается сэкономить ресурсы и сделать быт удобнее.

Уточнения

Губка — мягкий пористый остов некoторых видов морских губок, служащий обычно для мытья, а также подобное изделие из искусственных материалов.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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