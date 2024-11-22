Как фольга заменяет десяток кухонных гаджетов

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Алюминиевая фольга — незаменимый помощник на кухне, способный решать множество задач. С её помощью можно не только сохранить свежесть продуктов, но и упростить процесс уборки или готовки.

Фото: Freepik by prostooleh, PDM

Мытьё посуды: чтобы избавиться от пригоревшей еды, можно сделать одноразовую губку из фольги. Скомканный в шарик лист поможет легко удалить загрязнения. Однако использовать такой способ на тефлоновых покрытиях не рекомендуется.

Удаление ржавчины: фольга в тандеме с уксусом справляется с ржавыми пятнами на кухонных поверхностях. Достаточно пройтись скатанным шариком по проблемным местам.

Чистка серебра: для возвращения блеска столовым приборам и украшениям применяется фольга, кипяток, сода и соль. Такое сочетание эффективно очищает металл, не повреждая его.

Заточка ножниц: порезать фольгу, сложенную в несколько слоёв, — простой способ вернуть ножницам остроту.

Создание воронки: в случае отсутствия воронки фольга выручит, став основой для самодельной одноразовой модели, подходящей для любого горлышка.

Упаковка остатков еды: завернув блюда в фольгу и заморозив их, можно дольше сохранять их свежесть. Однако важно избегать использования фольги в микроволновке.

Поддержание чистоты: прокладывая полки, ящики или поверхность плиты фольгой, можно значительно упростить уборку.

Хранение зелени и фруктов: листья салата, сельдерей и даже бананы остаются свежими дольше, если завернуть их в фольгу.

Готовка двух блюд одновременно: с помощью бортика из фольги противень разделяется на две секции, позволяя готовить два разных блюда без смешивания.

Скорость приготовления: стороны фольги (глянцевая или матовая) не влияют на скорость приготовления. Главное — плотное прилегание фольги к продукту.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.

