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Как сделать пресные помидоры вкуснее за 15 минут

2:15
Еда

Найти разницу между насыщенным вкусом спелых сезонных помидоров и водянистыми, безвкусными овощами, доступными в межсезонье, нетрудно. Однако даже такие "пластиковые" томаты можно преобразить, добавив всего один простой ингредиент, который есть на любой кухне — соль.

Как сделать пресные помидоры вкуснее за 15 минут
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Соль помогает улучшить вкус, делая овощи менее водянистыми и более ароматными. При взаимодействии с помидорами соль заставляет их выделять сок, усиливая сладость и подавляя горечь.

Также она снижает кислотность, добавляя баланса и глубины вкусу. Это работает как с поваренной, так и с морской солью, а также при использовании солёных ингредиентов вроде анчоусов или огурчиков.

Помидоры сами по себе не содержат соли, но включают в состав небольшое количество натрия. Один крупный помидор содержит около 9 мг натрия, что составляет лишь 0,4-0,6% суточной нормы, так что беспокоиться о повышении давления из-за помидоров не стоит.

Чтобы достичь максимального эффекта, важно соблюдать несколько правил. Например, перед добавлением в салаты стоит посыпать нарезанные помидоры солью, дать им постоять 15-20 минут и слить лишний сок. Этот подход улучшает вкус овощей и сохраняет заправку блюда. Сок можно использовать для супов или соусов, вместо того чтобы выливать.

Солить овощи лучше всего перед подачей, чтобы сохранить их текстуру. Если речь идёт о запекании или вялении, соль добавляется заранее, чтобы уменьшить излишки жидкости при готовке. Использование морской соли помогает раскрыть сладкие нотки даже у самых пресных плодов.

Не лишним будет добавить немного сахара, особенно если томаты покупались в межсезонье. Этот трюк используют итальянцы, чтобы уравновесить вкус в соусах и подчеркнуть сладость даже у спелых помидоров.

Таким образом, простая щепотка соли или сахара может кардинально изменить восприятие вкуса томатов, даже если они далеки от совершенства.

 

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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