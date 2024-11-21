Как увеличить содержание белка в яйцах: совет диетолога

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца — один из самых популярных источников белка, но не все знают, что содержание этого ценного вещества в блюде можно значительно увеличить. Сделать это довольно просто.

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Белок играет ключевую роль в организме человека: он помогает наращивать мышечную массу, участвует в синтезе незаменимых аминокислот и дает ощущение сытости. Здоровому взрослому человеку рекомендуется потреблять 20-40 г белка с каждым приемом пищи.

Диетолог Джой Бауэр в интервью изданию TODAY рассказала, как увеличить количество белка в яйцах. Обычно одно куриное яйцо среднего размера содержит около 6 г белка. Но если добавить к яйцам творог или греческий йогурт, то общая ценность блюда вырастет до 20 г белка и более.

Эксперт поделилась рецептом "белковой яичницы". Для её приготовления вам понадобятся:

2 яйца,

50-60 г несладкого творога или греческого йогурта,

любимые овощи (например, шпинат или болгарский перец).

Смешайте все ингредиенты, добавив минимум масла и соли, и приготовьте омлет или болтунью. Такое блюдо не только насыщено полезными элементами, но и имеет больший объем, благодаря чему вы быстрее почувствуете насыщение.

Уточнения

Омле́т — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.



