Как увеличить содержание белка в яйцах: совет диетолога

Яйца — один из самых популярных источников белка, но не все знают, что содержание этого ценного вещества в блюде можно значительно увеличить. Сделать это довольно просто.
Белок играет ключевую роль в организме человека: он помогает наращивать мышечную массу, участвует в синтезе незаменимых аминокислот и дает ощущение сытости. Здоровому взрослому человеку рекомендуется потреблять 20-40 г белка с каждым приемом пищи.
Диетолог Джой Бауэр в интервью изданию TODAY рассказала, как увеличить количество белка в яйцах. Обычно одно куриное яйцо среднего размера содержит около 6 г белка. Но если добавить к яйцам творог или греческий йогурт, то общая ценность блюда вырастет до 20 г белка и более.
Эксперт поделилась рецептом "белковой яичницы". Для её приготовления вам понадобятся:
Смешайте все ингредиенты, добавив минимум масла и соли, и приготовьте омлет или болтунью. Такое блюдо не только насыщено полезными элементами, но и имеет больший объем, благодаря чему вы быстрее почувствуете насыщение.
Омле́т — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
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Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.