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Как увеличить содержание белка в яйцах: совет диетолога

1:27
Еда

Яйца — один из самых популярных источников белка, но не все знают, что содержание этого ценного вещества в блюде можно значительно увеличить. Сделать это довольно просто.

Как увеличить содержание белка в яйцах: совет диетолога
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Белок играет ключевую роль в организме человека: он помогает наращивать мышечную массу, участвует в синтезе незаменимых аминокислот и дает ощущение сытости. Здоровому взрослому человеку рекомендуется потреблять 20-40 г белка с каждым приемом пищи.

Диетолог Джой Бауэр в интервью изданию TODAY рассказала, как увеличить количество белка в яйцах. Обычно одно куриное яйцо среднего размера содержит около 6 г белка. Но если добавить к яйцам творог или греческий йогурт, то общая ценность блюда вырастет до 20 г белка и более.

Эксперт поделилась рецептом "белковой яичницы". Для её приготовления вам понадобятся:

  • 2 яйца,
  • 50-60 г несладкого творога или греческого йогурта,
  • любимые овощи (например, шпинат или болгарский перец).

Смешайте все ингредиенты, добавив минимум масла и соли, и приготовьте омлет или болтунью. Такое блюдо не только насыщено полезными элементами, но и имеет больший объем, благодаря чему вы быстрее почувствуете насыщение.

Уточнения

Омле́т — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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