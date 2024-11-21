Меньше сахара, больше ягод: новый взгляд на варенье

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Может ли варенье быть полезным? Да, если готовить его правильно, уверен диетолог Михаил Гинзбург. Он поделился рекомендациями, как сделать сладкое лакомство не только вкусным, но и полезным.

Фото: unsplash.com by Olia Gozha, PDM

Основной фактор — умеренное содержание сахара. По словам Гинзбурга, избыток сахара в варенье может привести к проблемам со здоровьем, включая риск диабета, гипертонии и атеросклероза. Чтобы избежать этого, диетолог предлагает заменить часть сахара пектином. Это натуральное вещество помогает варенью сохранять текстуру и одновременно приносит пользу организму.

Гинзбург советует изменить привычное соотношение сахара и ягод с 1:1 до 1:10. Добавив немного пектина и пряностей, таких как корица или гвоздика, можно сохранить насыщенный вкус и аромат без вреда для здоровья.

Однако сахар в варенье играет не только роль подсластителя, но и консерванта. Без него лакомство быстрее портится, поэтому рекомендуется варить небольшие порции и хранить их в холодильнике.

"Такое варенье может храниться до месяца. Можно варить столько, сколько хватит примерно на три недели, а затем готовить новую партию", — пояснил Михаил Гинзбург.

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.



