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Меньше сахара, больше ягод: новый взгляд на варенье

1:21
Еда

Может ли варенье быть полезным? Да, если готовить его правильно, уверен диетолог Михаил Гинзбург. Он поделился рекомендациями, как сделать сладкое лакомство не только вкусным, но и полезным.

Меньше сахара, больше ягод: новый взгляд на варенье
Фото: unsplash.com by Olia Gozha, PDM

Основной фактор — умеренное содержание сахара. По словам Гинзбурга, избыток сахара в варенье может привести к проблемам со здоровьем, включая риск диабета, гипертонии и атеросклероза. Чтобы избежать этого, диетолог предлагает заменить часть сахара пектином. Это натуральное вещество помогает варенью сохранять текстуру и одновременно приносит пользу организму.

Гинзбург советует изменить привычное соотношение сахара и ягод с 1:1 до 1:10. Добавив немного пектина и пряностей, таких как корица или гвоздика, можно сохранить насыщенный вкус и аромат без вреда для здоровья.

Однако сахар в варенье играет не только роль подсластителя, но и консерванта. Без него лакомство быстрее портится, поэтому рекомендуется варить небольшие порции и хранить их в холодильнике.

"Такое варенье может храниться до месяца. Можно варить столько, сколько хватит примерно на три недели, а затем готовить новую партию", — пояснил Михаил Гинзбург.

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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