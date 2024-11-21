Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Строгие регламенты ЕАЭС для хладагентов вызвали обеспокоенность бизнеса
Найден простой способ продлить жизнь на несколько лет
Уничтожены ЗРК Patriot и Gepard. Сильно и точно прилетело по аэродромам Авиаторское и Миргород
Топ-10 подержанных иномарок на российском рынке 2024 года
10 самых опасных деталей автомобиля, которые могут взорваться
Медведев рассказал о проблемах с выплатами участникам СВО
Владислав Бакальчук заявил, что глава Wildberries собиралась стать президентом России
Почему для посадки осенью не годится любой лук
Семена подсолнечника: что скрывается за привычным продуктом

Как очистить разделочную доску и руки после работы со свеклой

1:09
Еда

Свекла — незаменимый ингредиент для борща, винегрета и "Селедки под шубой", поэтому она частый гость на наших кухнях в любое время года. Единственная сложность — следы, которые остаются на руках, посуде и рабочих поверхностях после работы с этим ярким корнеплодом.

Как очистить разделочную доску и руки после работы со свеклой
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, CC BY 2.0

Кулинары рекомендуют использовать перчатки при нарезке и натирании свеклы. Но даже перчатки иногда подводят: если ваши руки все же окрасились, мыло и вода вряд ли помогут. Отличный способ удалить бордовые пятна — смочить руки лимонным соком. Кислота эффективно нейтрализует пигмент. Также можно использовать уксус, разведенный в воде.

А как быть с посудой, разделочными досками (особенно деревянными) и светлыми кухонными поверхностями? На помощь придет обычное растительное масло. Смочите ватный диск маслом и протрите загрязненные участки. Жир отлично справляется с розовыми пятнами, оставленными свекольным соком. Но не забудьте после этого тщательно вымыть утварь с водой и моющим средством.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Шоу-бизнес
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана Аудио 
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Садоводство, цветоводство
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода Аудио 
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Авто
Влияние катализатора на мощность и расход топлива Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Карающие лучи РС-26 Рубеж? Что шесть раз таинственно ударило по Южмашу в Днепропетровске Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Последние материалы
Медведев рассказал о проблемах с выплатами участникам СВО
Владислав Бакальчук заявил, что глава Wildberries собиралась стать президентом России
Почему для посадки осенью не годится любой лук
Семена подсолнечника: что скрывается за привычным продуктом
Кардиолог предупредила, к каким серьёзным проблемам может привести гипертония
Член китайской делегации украл у коллег в России миллионы рублей и скрылся
Украина впервые ударила британскими ракетами Storm Shadow по России
3 причины, почему опасно заправлять машину на АЗС до полного бака
Если вы посадите эти растения рядом с яблоней, то останетесь без урожая
В чём отличие рассрочки от ипотеки при покупке квартиры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.