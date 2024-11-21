Как очистить разделочную доску и руки после работы со свеклой

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Свекла — незаменимый ингредиент для борща, винегрета и "Селедки под шубой", поэтому она частый гость на наших кухнях в любое время года. Единственная сложность — следы, которые остаются на руках, посуде и рабочих поверхностях после работы с этим ярким корнеплодом.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, CC BY 2.0

Кулинары рекомендуют использовать перчатки при нарезке и натирании свеклы. Но даже перчатки иногда подводят: если ваши руки все же окрасились, мыло и вода вряд ли помогут. Отличный способ удалить бордовые пятна — смочить руки лимонным соком. Кислота эффективно нейтрализует пигмент. Также можно использовать уксус, разведенный в воде.

А как быть с посудой, разделочными досками (особенно деревянными) и светлыми кухонными поверхностями? На помощь придет обычное растительное масло. Смочите ватный диск маслом и протрите загрязненные участки. Жир отлично справляется с розовыми пятнами, оставленными свекольным соком. Но не забудьте после этого тщательно вымыть утварь с водой и моющим средством.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.



