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Как выбрать безопасную имитированную икру для праздничного стола

1:25
Еда

Цены на настоящую икру продолжают расти, поэтому многие хозяйки все чаще выбирают имитированный вариант для украшения блюд и приготовления закусок. Она внешне и по вкусу напоминает оригинал, но возникает вопрос: есть ли в таком продукте хоть немного пользы?

Как выбрать безопасную имитированную икру для праздничного стола
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Гастроэнтеролог Александра Ноев поясняет, что искусственная икра и натуральная — это совершенно разные продукты. В имитированной икре нет белков и жирных кислот, которыми богата настоящая. Тем не менее, она изготавливается из натуральных водорослей, что делает ее источником полезных веществ, таких как йод и бром.

Некоторые производители добавляют в имитацию рыбный жир, витамины A и D, а также небольшое количество гуаровой камеди, что может сделать продукт полезным. Чтобы выбрать качественную икру-заменитель, отдавайте предпочтение пастеризованной продукции в жестяной или стеклянной таре, так как в ней не используют консерванты.

Если лакомиться такой икрой нечасто, она не нанесет вреда организму. Напротив, йод и другие вещества в ее составе могут поддерживать здоровье щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы и кишечника. Однако из-за высокого содержания углеводов злоупотреблять этим продуктом не стоит, подчеркнула Александра Ноев…

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых пород рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других. Красная икра — ценный пищевой продукт с высокими вкусовыми качествами.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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