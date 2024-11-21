Встречаем 2025 год: лучшие блюда для удачного праздника

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

2025 год пройдет под символом Зеленой Деревянной Змеи, и чтобы задобрить нового покровителя, важно правильно встретить Новый год, начиная от выбора наряда до праздничного меню. Эксперты рекомендуют продумать блюда заранее, чтобы не только сэкономить время и силы, но и обеспечить себе успешное начало года.

Фото: unsplash.com by Джей Веннингтон, CC0

По восточной традиции, накрытый по всем правилам стол помогает привлечь удачу. Главное правило на этот Новый год — больше зелени. Оставьте любимые классические салаты, но добавьте к ним шпинат, листовую зелень или гарнир из брюссельской капусты и фасоли. Зеленый цвет — символ изобилия и гармонии, так что продукты соответствующего оттенка станут отличным выбором.

Мясные блюда тоже обязательны. В восточной культуре считается, что их наличие помогает защититься от негатива уходящего года. Варианты — свинина, говядина, утка, курица, кролик. Главное, чтобы это было то мясо, которое вы любите, чтобы праздник получился теплым и душевным.

Для тех, кто предпочитает рыбу, это станет отличной альтернативой. Рыба в восточной символике ассоциируется с изобилием и богатством, особенно если подать ее целиком.

Сладости на столе также должны быть символичными. Орехи, мед и фрукты — киви, мандарины, яблоки — не только порадуют гостей, но и привлекут благополучие. Орехи и мед можно подавать отдельно или включить в состав других блюд, что, как говорят, принесет "сладкую" жизнь в наступающем году.

Уточнения

Меню́ — перечень блюд и напитков, подаваемых в кафе, ресторане или баре. В ресторане меню представляет собой презентацию предлагаемых блюд и напитков.



