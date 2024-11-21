Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рейтинг автомобилей с самыми комфортными салонами
Гниль на картофеле: почему это происходит и что делать
Как добиться отличных результатов на участке с помощью правильной обработки почвы
Как поддерживать идеальную температуру в теплице
Как отказ от замены сливной пробки может "убить" ваш двигатель
Аналитики составили портрет заёмщика: лидируют женщины среднего возраста
Список авто, которые замерзают в холода: мнения владельцев и экспертов
В Европе таможня конфисковала у россиянок дорогую одежду и сумки
Россия столкнулась с нехваткой яблок

Встречаем 2025 год: лучшие блюда для удачного праздника

1:42
Еда

2025 год пройдет под символом Зеленой Деревянной Змеи, и чтобы задобрить нового покровителя, важно правильно встретить Новый год, начиная от выбора наряда до праздничного меню. Эксперты рекомендуют продумать блюда заранее, чтобы не только сэкономить время и силы, но и обеспечить себе успешное начало года.

Встречаем 2025 год: лучшие блюда для удачного праздника
Фото: unsplash.com by Джей Веннингтон, CC0

По восточной традиции, накрытый по всем правилам стол помогает привлечь удачу. Главное правило на этот Новый год — больше зелени. Оставьте любимые классические салаты, но добавьте к ним шпинат, листовую зелень или гарнир из брюссельской капусты и фасоли. Зеленый цвет — символ изобилия и гармонии, так что продукты соответствующего оттенка станут отличным выбором.

Мясные блюда тоже обязательны. В восточной культуре считается, что их наличие помогает защититься от негатива уходящего года. Варианты — свинина, говядина, утка, курица, кролик. Главное, чтобы это было то мясо, которое вы любите, чтобы праздник получился теплым и душевным.

Для тех, кто предпочитает рыбу, это станет отличной альтернативой. Рыба в восточной символике ассоциируется с изобилием и богатством, особенно если подать ее целиком.

Сладости на столе также должны быть символичными. Орехи, мед и фрукты — киви, мандарины, яблоки — не только порадуют гостей, но и привлекут благополучие. Орехи и мед можно подавать отдельно или включить в состав других блюд, что, как говорят, принесет "сладкую" жизнь в наступающем году.

Уточнения

Меню́ — перечень блюд и напитков, подаваемых в кафе, ресторане или баре. В ресторане меню представляет собой презентацию предлагаемых блюд и напитков.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Шоу-бизнес
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы Аудио 
Что будет с двигателем, если в автомобиль залить бензин АИ-100 вместо АИ-92
Авто
Что будет с двигателем, если в автомобиль залить бензин АИ-100 вместо АИ-92 Аудио 
Эффективный метод борьбы с луковой мухой
Садоводство, цветоводство
Эффективный метод борьбы с луковой мухой Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Губернатор Гладков готовит Белгородскую область к самому негативному сценарию Любовь Степушова Гладиатор II: историки о судьбе реальных римских правителей, показанных в фильме Игорь Буккер Сводка с фронта: в Днепропетровске аномально сильный взрыв, Зеленский отрёкся от Крыма Дмитрий Плотников
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Последние материалы
Как поддерживать идеальную температуру в теплице
Как отказ от замены сливной пробки может "убить" ваш двигатель
Аналитики составили портрет заёмщика: лидируют женщины среднего возраста
Список авто, которые замерзают в холода: мнения владельцев и экспертов
В Европе таможня конфисковала у россиянок дорогую одежду и сумки
Россия столкнулась с нехваткой яблок
Россияне перешли с успокоительных на антидепрессанты
Встречаем 2025 год: лучшие блюда для удачного праздника
Хотите продлить молодость и красоту? В этом вам помогут добавки коллагена
Зачем обрабатывать лук перед посадкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.