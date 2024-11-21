Отравление водой: почему быть внимательным к кулерам важно

Бутилированная вода из кулера может стать источником отравления, предупредила терапевт и нутрициолог Надежда Чернышева. Специалист напомнила, что причиной могут быть либо низкое качество самой воды, либо неправильное использование кулера.
Чтобы убедиться в безопасности, нужно обратить внимание на поставщика и производителя. Надежные компании должны использовать сырье, соответствующее ГОСТу, и предоставлять доступ к документам, подтверждающим качество. Если такой информации нет, оценить воду можно визуально.
Обратите внимание на прозрачность: недопустимы осадок, мутность или хлопья. Не должно быть посторонних запахов, особенно затхлости. Вкус также важен — если он вызывает сомнения, лучше отказаться от употребления такой воды.
Даже качественная вода может стать небезопасной, если кулер загрязнен или используется неправильно. Несоблюдение санитарных норм может привести к размножению бактерий, которые попадут в воду. Врач подчеркивает: пить из сломанного или грязного кулера категорически нельзя.
"Если вода прозрачная, без запахов, и окружающие употребляют ее без проблем, можно не волноваться", — добавила Надежда Чернышева.
Ку́лер — аппарат, предназначенный для раздачи охлаждённой или кипячёной воды. Также существует название «диспенсер».
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