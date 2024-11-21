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Отравление водой: почему быть внимательным к кулерам важно

1:24
Еда

Бутилированная вода из кулера может стать источником отравления, предупредила терапевт и нутрициолог Надежда Чернышева. Специалист напомнила, что причиной могут быть либо низкое качество самой воды, либо неправильное использование кулера.

Отравление водой: почему быть внимательным к кулерам важно
Фото: commons.wikimedia. org by Valera N. Trubin, CC BY-SA 3.0

Как определить качество воды?

Чтобы убедиться в безопасности, нужно обратить внимание на поставщика и производителя. Надежные компании должны использовать сырье, соответствующее ГОСТу, и предоставлять доступ к документам, подтверждающим качество. Если такой информации нет, оценить воду можно визуально.

Обратите внимание на прозрачность: недопустимы осадок, мутность или хлопья. Не должно быть посторонних запахов, особенно затхлости. Вкус также важен — если он вызывает сомнения, лучше отказаться от употребления такой воды.

Риски при эксплуатации кулера

Даже качественная вода может стать небезопасной, если кулер загрязнен или используется неправильно. Несоблюдение санитарных норм может привести к размножению бактерий, которые попадут в воду. Врач подчеркивает: пить из сломанного или грязного кулера категорически нельзя.

"Если вода прозрачная, без запахов, и окружающие употребляют ее без проблем, можно не волноваться", — добавила Надежда Чернышева.

Уточнения

Ку́лер  — аппарат, предназначенный для раздачи охлаждённой или кипячёной воды. Также существует название «диспенсер».

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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