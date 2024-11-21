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Почему красная икра требует умеренности на новогоднем столе

1:08
Еда

Красная икра — это не только изысканный деликатес, но и продукт, который приносит реальную пользу для здоровья. Она богата омега-3 жирными кислотами, которые способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и помогают снизить уровень "плохого" холестерина. Однако даже такой ценный продукт требует умеренности в употреблении.

Почему красная икра требует умеренности на новогоднем столе
Фото: pxhere.com

Норма потребления икры

Диетолог Виктория Безнебеева рекомендует ограничиваться 20-30 граммами красной икры в день для взрослых, не имеющих серьезных проблем со здоровьем. Этого количества вполне достаточно, чтобы получить все полезные вещества, не навредив фигуре. Переедание может привести к быстрому набору веса из-за высокой жирности икры.

Как правильно подавать

Чтобы избежать избыточного потребления, добавляйте красную икру в салаты, советует специалист. Такой способ подачи помогает лучше контролировать порции. А вот от бутербродов и тарталеток лучше отказаться, так как сочетание икры с хлебом и тестом значительно увеличивает калорийность блюда.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых пород рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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