Сезон хурмы: как выбрать сладкий и сочный плод

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Осень радует изобилием ярких фруктов, и хурма — один из главных сезонных деликатесов. Однако не вся хурма одинаково вкусна: некоторые сорта обладают вяжущими свойствами, которые могут испортить впечатление. В Роскачестве рассказали, как распознать сладкие плоды и избежать ошибок при покупке.

Фото: Own work by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0

Выбираем сорт: "Королек" или "Хиакуме"

Наиболее популярные невяжущие сорта — это "Королек" и "Хиакуме". Если вы не видите информацию о сорте на ценнике, обратите внимание на форму плода. У невяжущей хурмы она чаще всего круглая или слегка приплюснутая, в то время как у вяжущих сортов форма более вытянутая, напоминает конус.

Проверяем спелость

Чтобы определить спелость, потрогайте хурму. Твердые плоды, скорее всего, недозрелые и могут быть неприятно терпкими. Чрезмерно мягкие — переспелые, они могут быстро испортиться. Оптимальная спелость — это когда при легком нажатии плод слегка проминается, но затем возвращается к своей форме.

Оцениваем внешний вид

Идеальная хурма имеет яркий и равномерный окрас. Обратите внимание на поверхность: кожура должна быть без повреждений, но тонкие темные полоски на ней допустимы — они свидетельствуют о спелости фрукта.

Советы от Роскачества

"Плоды должны быть слегка упругими при нажатии, но восстанавливать свою форму. Это главный признак качественной хурмы", — говорится в телеграм-канале Роскачества.

Уточнения

Хурма́ — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). Деревья могут доживать до пятисот лет. У многих видов плоды съедобны, некоторые тропические виды служат источником ценной древесины — эбенового дерева.



