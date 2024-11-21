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Семена подсолнечника: что скрывается за привычным продуктом

1:02
Еда

Семена подсолнечника — привычный продукт для многих, но употреблять их следует с осторожностью. Об этом рассказала эксперт по питанию Ольга Ковальчук.

Семена подсолнечника: что скрывается за привычным продуктом
Фото: wikipediа by Дмитрий Макеев, CC BY-SA 4.0

Специалист предупредила, что злоупотребление семечками может привести к серьезным последствиям для здоровья. Среди возможных рисков — образование камней в желчном пузыре и развитие кариеса. Кроме того, чрезмерное употребление семян подсолнечника может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе, спровоцировать повышение уровня холестерина и привести к набору лишнего веса.

Однако полностью отказываться от семечек не стоит. При умеренном потреблении этот продукт может быть полезным. Семена подсолнечника богаты витамином В6, который поддерживает работу мозга, в частности улучшает память.

Ольга Ковальчук подчеркнула, что все дело в балансе: небольшой порции семечек достаточно, чтобы извлечь пользу без вреда для организма.

Уточнения

Ка́риес сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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