Семена подсолнечника: что скрывается за привычным продуктом

Семена подсолнечника — привычный продукт для многих, но употреблять их следует с осторожностью. Об этом рассказала эксперт по питанию Ольга Ковальчук.
Специалист предупредила, что злоупотребление семечками может привести к серьезным последствиям для здоровья. Среди возможных рисков — образование камней в желчном пузыре и развитие кариеса. Кроме того, чрезмерное употребление семян подсолнечника может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе, спровоцировать повышение уровня холестерина и привести к набору лишнего веса.
Однако полностью отказываться от семечек не стоит. При умеренном потреблении этот продукт может быть полезным. Семена подсолнечника богаты витамином В6, который поддерживает работу мозга, в частности улучшает память.
Ольга Ковальчук подчеркнула, что все дело в балансе: небольшой порции семечек достаточно, чтобы извлечь пользу без вреда для организма.
Ка́риес — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.
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Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.