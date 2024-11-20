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Идеи кофе без лактозы: сделайте свой напиток вкусным

1:29
Еда

Немолочные альтернативы молоку

Замените традиционное коровье молоко немолочными продуктами, такими как миндальное, соевое, овсяное, кокосовое или рисовое молоко. Эти альтернативы не содержат лактозы и могут использоваться в кофе так же, как и обычное молоко. Экспериментируйте с разными видами, чтобы найти тот, который соответствует вашим вкусовым предпочтениям.

Идеи кофе без лактозы: сделайте свой напиток вкусным
Фото: pixabay. com by Pixabay user 1507844, PDM

Ароматизированные сиропы

Улучшите вкус кофе, добавив ароматизированные сиропы, не содержащие лактозы. Сиропы, такие как ваниль, карамель, фундук или шоколад, могут придать восхитительный оттенок вашему напитку. 

Приправа

Поэкспериментируйте с добавлением в кофе таких специй, как корица, мускатный орех или кардамон. Эти ароматные специи могут улучшить вкусовой профиль.

Холодный кофе и кофе со льдом

Если вы предпочитаете холодные напитки, попробуйте приготовить холодный напиток или кофе со льдом из растительного молока по вашему выбору.

Холодный напиток готовится путем замачивания кофейной гущи в холодной воде в течение длительного периода времени, в результате чего получается мягкий и менее кислый вкус.

Кофе со льдом готовится путем заваривания кофе и охлаждения перед тем, как вылить его на лед. Оба метода хорошо работают с немолочными альтернативами молоку.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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