Сытные и быстрые в приготовлении намазки для бутербродов, которые понравятся всей вашей семье

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Намазка с курицей

Используйте измельченную вареную курицу, майонез, нарезанный кубиками сельдерей, соль и перец. Смешайте измельченную курицу с майонезом, добавьте нарезанный кубиками сельдерей и приправьте солью и перцем.

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Паста из тунца и авокадо

Добавьте консервированный тунец, пюре из авокадо, лимонный сок, соль и перец. Смешайте тунец с пюре из авокадо, добавьте немного лимонного сока для свежести, приправьте солью и перцем.

Паста из копченого лосося и сливочного сыра

Попробуйте использовать копченого лосося, сливочный сыр, нарезанный зеленый лук и цедру лимона.

Смешайте копченый лосось и сливочный сыр до однородной массы, затем смешайте с нарезанным зеленым луком и цедрой лимона для ароматной пасты.

Намазка из индейки и песто

Соедините нарезанную индейку, песто из базилика, майонез. Смешайте нарезанную индейку с ложкой песто из базилика и майонезом.

Яичная смесь с укропом

Смешайте сваренные вкрутую яйца, майонез, горчицу, измельченный укроп. Разомните сваренные вкрутую яйца и смешайте с майонезом, горчицей и нарезанным укропом, чтобы получилась освежающая яичная паста.

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

