Сытные и быстрые в приготовлении намазки для бутербродов, которые понравятся всей вашей семье

Используйте измельченную вареную курицу, майонез, нарезанный кубиками сельдерей, соль и перец. Смешайте измельченную курицу с майонезом, добавьте нарезанный кубиками сельдерей и приправьте солью и перцем.
Добавьте консервированный тунец, пюре из авокадо, лимонный сок, соль и перец. Смешайте тунец с пюре из авокадо, добавьте немного лимонного сока для свежести, приправьте солью и перцем.
Попробуйте использовать копченого лосося, сливочный сыр, нарезанный зеленый лук и цедру лимона.
Смешайте копченый лосось и сливочный сыр до однородной массы, затем смешайте с нарезанным зеленым луком и цедрой лимона для ароматной пасты.
Соедините нарезанную индейку, песто из базилика, майонез. Смешайте нарезанную индейку с ложкой песто из базилика и майонезом.
Смешайте сваренные вкрутую яйца, майонез, горчицу, измельченный укроп. Разомните сваренные вкрутую яйца и смешайте с майонезом, горчицей и нарезанным укропом, чтобы получилась освежающая яичная паста.
Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.