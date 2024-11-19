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Новогодний хит: как приготовить куриные крылья в медово-горчичном маринаде

1:58
Еда

Это рецепт, который порадует любителей ярких вкусов и ароматов. Куриные крылья, запечённые в пикантном маринаде с мёдом, горчицей и специями, станут настоящим украшением праздничного меню. Приготовить их очень просто, а результат превзойдёт ожидания.

Новогодний хит: как приготовить куриные крылья в медово-горчичном маринаде
Фото: commons.wikimedia.org by anokarina, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты на 4 порции:

  • Куриные крылья — 1 кг
  • Мята — 2 веточки
  • Базилик фиолетовый — 2 веточки
  • Мёд (жидкий) — 2 ст. л.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Горчица с зёрнами — 2 ч. л.
  • Томатная паста — 1 ч. л.
  • Паприка сладкая — 1 ч. л.
  • Перец чили молотый — 1 щепотка
  • Соль морская — 1 щепотка

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Разогрев духовки.

Духовка разогревается до температуры 190°C.

Шаг 2. Приготовление маринада и обработка крыльев.

Куриные крылья выкладываются в глубокую миску. К ним добавляются мёд, соевый соус, оливковое масло, горчица, томатная паста, паприка, перец чили и соль. Всё тщательно перемешивается, чтобы каждый кусочек пропитался маринадом.

Шаг 3. Подготовка формы.

Форма для запекания застилается бумагой для выпечки. Крылья выкладываются в форму вместе с соусом.

Шаг 4. Запекание.

Крылья отправляются в разогретую духовку на 30-35 минут. В процессе готовки можно периодически поливать их выделившимся соком для более насыщенного вкуса.

Шаг 5. Украшение и подача.

Готовые крылья подаются горячими, украшенными свежими веточками мяты и базилика. Такое блюдо идеально сочетается с овощами или лёгким гарниром.

Уточнения

Крылышки Буффало (англ. Buffalo wings) — традиционная закуска американской кухни…

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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