Новогодний хит: как приготовить куриные крылья в медово-горчичном маринаде

Это рецепт, который порадует любителей ярких вкусов и ароматов. Куриные крылья, запечённые в пикантном маринаде с мёдом, горчицей и специями, станут настоящим украшением праздничного меню. Приготовить их очень просто, а результат превзойдёт ожидания.
Ингредиенты на 4 порции:
Пошаговый рецепт:
Шаг 1. Разогрев духовки.
Духовка разогревается до температуры 190°C.
Шаг 2. Приготовление маринада и обработка крыльев.
Куриные крылья выкладываются в глубокую миску. К ним добавляются мёд, соевый соус, оливковое масло, горчица, томатная паста, паприка, перец чили и соль. Всё тщательно перемешивается, чтобы каждый кусочек пропитался маринадом.
Шаг 3. Подготовка формы.
Форма для запекания застилается бумагой для выпечки. Крылья выкладываются в форму вместе с соусом.
Шаг 4. Запекание.
Крылья отправляются в разогретую духовку на 30-35 минут. В процессе готовки можно периодически поливать их выделившимся соком для более насыщенного вкуса.
Шаг 5. Украшение и подача.
Готовые крылья подаются горячими, украшенными свежими веточками мяты и базилика. Такое блюдо идеально сочетается с овощами или лёгким гарниром.
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