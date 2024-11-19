Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Восстановление повреждённых волос с помощью масла авокадо
К Новому году Николай Басков подорожал на 1 миллион рублей
Почему ремонт зимой дешевле? Главные преимущества холодного сезона
Компания CATL из Китая готовит к выпуску батарею, которая сможет держать заряд при низких температурах до -40°C
Горгонзола: сыр, который укрепляет здоровье и радует вкус
Врачи запретили Бьянке алкоголь из-за увеличенной печени
Пластиковые отходы заблокировали работу ГЭС в Конго
Влияние витамина D на мозг: как его недостаток провоцирует атрофию гиппокампа
Жёлтый цвет станет изюминкой вашего интерьера, если использовать его правильно

Новогодний стол без хлопот: шампиньоны с нежной начинкой

2:02
Еда

Фаршированные шампиньоны — это идеальное блюдо, которое сочетает простоту приготовления и изысканный вкус. Такой рецепт подойдёт как для праздничного застолья, так и для уютного ужина в кругу семьи. Нежная сливочная начинка, дополненная ароматом обжаренных грибов и лука, создаёт гармоничное сочетание вкусов, которое приятно удивит даже самых искушённых гурманов.

Новогодний стол без хлопот: шампиньоны с нежной начинкой
Фото: flickr.com by Stacy, CC BY 2.0

Для приготовления потребуется минимум ингредиентов и совсем немного времени. Результат порадует аппетитной подачей и насыщенным вкусом, который легко впишется как в повседневное, так и в праздничное меню.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны свежие — 400 г
  • Сливки (15%) — 100 г
  • Репчатый лук — 1 шт.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Подготовка грибов.

У шампиньонов выкручиваются ножки. У крупных грибов ложкой удаляются перепонки внутри шляпки. У мелких грибов достаточно подрезать нижнюю юбку ножом, чтобы их было удобнее фаршировать.

Шаг 2. Обжарка начинки.

Ножки и внутренние части грибов мелко нарезаются, лук измельчается. На сильном огне обжариваются нарезанные грибы, затем добавляется лук. Всё готовится до мягкости.

Шаг 3. Приготовление начинки.

К обжаренным грибам и луку вливаются сливки, всё солится и перчится. Солить рекомендуется немного сильнее, так как шляпки грибов не солятся.

Шаг 4. Фарширование и запекание.

Готовая начинка выкладывается в шляпки. Фаршированные грибы отправляются в духовку, разогретую до 200°C, на 15–20 минут. Альтернативный способ — готовить на плите, накрыв крышкой, около 15 минут. Масло добавлять не требуется, грибы выделят достаточно влаги.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Недвижимость
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость Аудио 
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Туризм
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте Аудио 
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Правда ли, что после стерилизации у кошек и котов всегда появляется пузо?
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
Влияние витамина D на мозг: как его недостаток провоцирует атрофию гиппокампа
Жёлтый цвет станет изюминкой вашего интерьера, если использовать его правильно
Почему нельзя просто отправить мусор на Солнце
Секрет урожая: почему стоит удобрять огурцы золой
Заботимся о здоровье кота: правильный способ давать лекарства
Пьём воду и худеем: эксперты рассказали, как пить воду в течение дня
Что нужно знать при выборе резинки для волос?
Лимонное печенье без пшеничной муки обладает фантастическим вкусом и просто готовится
Белокрылка больше не проблема: 7 действенных методов
Российский суд постановил взыскать с группы Rammstein 638 тысяч евро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.