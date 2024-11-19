Новогодний стол без хлопот: шампиньоны с нежной начинкой

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Фаршированные шампиньоны — это идеальное блюдо, которое сочетает простоту приготовления и изысканный вкус. Такой рецепт подойдёт как для праздничного застолья, так и для уютного ужина в кругу семьи. Нежная сливочная начинка, дополненная ароматом обжаренных грибов и лука, создаёт гармоничное сочетание вкусов, которое приятно удивит даже самых искушённых гурманов.

Фото: flickr.com by Stacy, CC BY 2.0

Для приготовления потребуется минимум ингредиентов и совсем немного времени. Результат порадует аппетитной подачей и насыщенным вкусом, который легко впишется как в повседневное, так и в праздничное меню.

Ингредиенты:

Шампиньоны свежие — 400 г

Сливки (15%) — 100 г

Репчатый лук — 1 шт.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Подготовка грибов.

У шампиньонов выкручиваются ножки. У крупных грибов ложкой удаляются перепонки внутри шляпки. У мелких грибов достаточно подрезать нижнюю юбку ножом, чтобы их было удобнее фаршировать.

Шаг 2. Обжарка начинки.

Ножки и внутренние части грибов мелко нарезаются, лук измельчается. На сильном огне обжариваются нарезанные грибы, затем добавляется лук. Всё готовится до мягкости.

Шаг 3. Приготовление начинки.

К обжаренным грибам и луку вливаются сливки, всё солится и перчится. Солить рекомендуется немного сильнее, так как шляпки грибов не солятся.

Шаг 4. Фарширование и запекание.

Готовая начинка выкладывается в шляпки. Фаршированные грибы отправляются в духовку, разогретую до 200°C, на 15–20 минут. Альтернативный способ — готовить на плите, накрыв крышкой, около 15 минут. Масло добавлять не требуется, грибы выделят достаточно влаги.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

