Фаршированные шампиньоны — это идеальное блюдо, которое сочетает простоту приготовления и изысканный вкус. Такой рецепт подойдёт как для праздничного застолья, так и для уютного ужина в кругу семьи. Нежная сливочная начинка, дополненная ароматом обжаренных грибов и лука, создаёт гармоничное сочетание вкусов, которое приятно удивит даже самых искушённых гурманов.
Для приготовления потребуется минимум ингредиентов и совсем немного времени. Результат порадует аппетитной подачей и насыщенным вкусом, который легко впишется как в повседневное, так и в праздничное меню.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Шаг 1. Подготовка грибов.
У шампиньонов выкручиваются ножки. У крупных грибов ложкой удаляются перепонки внутри шляпки. У мелких грибов достаточно подрезать нижнюю юбку ножом, чтобы их было удобнее фаршировать.
Шаг 2. Обжарка начинки.
Ножки и внутренние части грибов мелко нарезаются, лук измельчается. На сильном огне обжариваются нарезанные грибы, затем добавляется лук. Всё готовится до мягкости.
Шаг 3. Приготовление начинки.
К обжаренным грибам и луку вливаются сливки, всё солится и перчится. Солить рекомендуется немного сильнее, так как шляпки грибов не солятся.
Шаг 4. Фарширование и запекание.
Готовая начинка выкладывается в шляпки. Фаршированные грибы отправляются в духовку, разогретую до 200°C, на 15–20 минут. Альтернативный способ — готовить на плите, накрыв крышкой, около 15 минут. Масло добавлять не требуется, грибы выделят достаточно влаги.
Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.