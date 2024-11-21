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Эти приспособления сделают вашу кухню более удобной и чистой

2:23
Еда

Множество простых, но эффективных приспособлений могут значительно улучшить функциональность кухни и облегчить выполнение повседневных задач. Некоторые аксессуары, которые стоит добавить в кухонный арсенал, не только сделают готовку удобнее, но и помогут поддерживать чистоту и порядок.

Эти приспособления сделают вашу кухню более удобной и чистой
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Многоразовые бамбуковые полотенца — это решение для тех, кто устал от одноразовых, которые заканчиваются в самый неподходящий момент. Эти полотенца можно стирать до 120 раз, что делает их более экономичными и экологичными. Один рулон заменяет около 60 одноразовых полотенец, а если на них появляются пятна, которые не отстирываются, их можно просто выбросить.

Точилка для ножей поможет поддерживать ножи в хорошем состоянии, что важно для безопасного и комфортного нарезания продуктов. Лучше выбирать точилки с многоступенчатой заточкой, чтобы ножи сохраняли остроту и были в использовании многие годы.

Средство для полировки нержавеющей стали поможет справиться с пятнами и грязью на кухонной технике. Его регулярное использование сделает поверхности блестящими и чистыми.

Средство для чистки посудомоечной машины важно использовать хотя бы раз в 2-3 месяца, чтобы предотвратить накопление грязи, грибков и неприятных запахов. После очистки техника будет работать эффективнее и будет приятно пахнуть чистотой.

Стеклянные контейнеры для хранения сыпучих продуктов обеспечат долговечность и красоту хранения круп, муки и сахара. Они не только предотвращают появление насекомых, но и защищают продукты от влажности, не образуют комочков. Кроме того, контейнеры выглядят эстетично, особенно если они подписаны красивыми стикерами.

Силиконовая крышка-невыкипайка предотвратит выкипание жидкости при варке супов и других блюд, оставляя плиту чистой. Она удобна в использовании и легко моется, в том числе в посудомоечной машине.

Антипригарный силиконовый вкладыш для духовки защитит дно от пятен, возникающих из-за стекающего жира. Вкладыш легко моется, что помогает сохранить духовку в чистоте и предотвратить образование жирных пятен.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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