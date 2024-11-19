Паста с морепродуктами: лучший рецепт для ужина

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Паста с креветками в томатно-лимонном соусе — этот изысканный рецепт порадует любителей морепродуктов и средиземноморской кухни. Нежные креветки в сочетании с пастой и томатно-лимонным соусом создают яркий и насыщенный вкус. Блюдо готовится быстро и идеально подходит для романтического ужина или семейного обеда.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты на 2 порции:

Спагетти (или лингвини) — 200 г

Креветки очищенные — 300 г

Чеснок — 10 г

Помидоры — 200 г

Лимонный сок — 15 мл

Оливковое масло — 30 мл

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Подготовьте пасту.

Вскипятите большую кастрюлю воды, добавьте соль и сварите пасту до состояния аль денте (см. инструкцию на упаковке). После варки слейте воду, оставив немного для соуса.

Шаг 2. Приготовьте базу для соуса.

Чеснок нарежьте тонкими ломтиками, а помидоры — кубиками. Разогрейте оливковое масло на среднем огне и обжарьте чеснок до золотистого цвета (1-2 минуты).

Шаг 3. Обжарьте креветки.

Добавьте креветки в сковороду с чесноком и готовьте их 3-4 минуты. Затем добавьте нарезанные помидоры, помешивайте и тушите ещё 3-4 минуты, пока помидоры не станут мягкими.

Шаг 4. Приготовьте соус.

Влейте лимонный сок и добавьте немного воды, оставленной после варки пасты. Перемешайте и тушите соус 2-3 минуты. После этого добавьте пасту и тщательно перемешайте, чтобы она равномерно покрылась соусом.

Шаг 5. Приправьте и подавайте.

Добавьте соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте. Подавайте пасту тёплой, украсив свежими травами по желанию.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

