Наполни дом запахом праздника с помощью апельсина и секретной пряности

Апельсиновые шарики с гвоздикой — это простое и приятное украшение, которое придаст дому атмосферу праздника и наполняет его тонким ароматом. Они могут стать не только элементом декора, но и ароматизатором. Чтобы создать эти шарики, достаточно всего нескольких доступных материалов.

Фото: flickr.com by Andy One, CC BY-SA 2.0

Для изготовления потребуется апельсин или другой цитрус, зубочистка, целые гвоздики и бумажные полотенца для предотвращения капель сока. Процесс создания таких украшений очень быстрый: достаточно аккуратно проткнуть кожуру апельсина, чтобы вставить гвоздику.

Важно использовать только корку, чтобы избежать вытекания сока и продлить срок службы украшения. Вовлечь в процесс можно детей, так как это не только интересно, но и безопасно, если заранее проделать отверстия в кожуре.

Кроме того, можно создать уникальные узоры и формы, такие как звезды, полосы или завитки, что сделает каждое украшение особенным. Это может стать приятным и креативным занятием для всей семьи.

Для дальнейшего использования шарики можно разместить как центральное украшение на столе, в вазах с зеленью или поставить на окна. Они будут органично вписываться в рождественскую атмосферу. Если планируется подвесить их на ёлку, предварительно можно обвязать их декоративной лентой, чтобы избежать осыпания гвоздики.

Для тех, кто не любит запах апельсинов, подойдут и другие цитрусовые фрукты, такие как грейпфрут, лимон или мандарин, которые придадут новый аромат и оттенок декору. Также, для более яркого запаха, шарики можно подсушить — это сделает аромат более интенсивным и долговечным. Лучше всего готовить такие украшения заранее, чтобы они успели высохнуть до праздников.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

