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Никаких магазинных: как приготовить идеальные пельмени дома

3:18
Еда

Пельмени — это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое радует всех без исключения. Приготовление домашних пельменей — это отличный способ провести время с семьей и порадовать своих близких чем-то особенным. 

Никаких магазинных: как приготовить идеальные пельмени дома
Фото: commons.wikimedia.org by Sebleouf, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

Для теста:

  • 500 г муки
  • 1 яйцо
  • 200 мл воды
  • 0.5 ч. ложки соли

Для начинки:

  • 300 г говядины (можно заменить на свинину или курицу)
  • 200 г свинины
  • 1 небольшая головка лука
  • Соль и перец по вкусу
  • Специи по желанию (например, укроп или чеснок)

Шаг 1: Приготовление теста

  • Смешайте ингредиенты: В глубокой миске соедините муку и соль. В отдельной посуде взбейте яйцо и добавьте его в муку. Постепенно вливайте воду, замешивая тесто.
  • Замесите тесто: Вымешивайте тесто на столе или в миске, пока оно не станет гладким и эластичным. Если тесто получается слишком липким, добавьте немного муки.
  • Отдохните тесту: Заверните тесто в пленку или накройте полотенцем и оставьте на 30 минут. Это позволит клейковине развиться, что сделает тесто более податливым.

Шаг 2: Приготовление начинки

  • Измельчите мясо: Прокрутите говядину и свинину через мясорубку. Также можно использовать блендер, чтобы добиться однородной консистенции.
  • Добавьте лук: Мелко нарежьте лук и добавьте его к мясу. Соль, перец и любые любимые специи также добавьте по вкусу. Тщательно перемешайте начинку.

Шаг 3: Формирование пельменей

  • Раскатывание теста: Разделите тесто на несколько частей. Каждую часть раскатайте в тонкий пласт (примерно 2–3 мм).
  • Вырезание кружков: Используя формочку или стакан, вырежьте из теста круги диаметром 6–8 см.
  • Наполнение пельменей: Положите примерно 1 чайную ложку начинки в центр каждого кружка. Не перегружайте — это может затруднить закрытие пельменей.
  • Склеивание: Сложите круг пополам, прижмите края, а затем соедините концы, придавая форму ушка. Убедитесь, что края надежно заклеены, чтобы начинка не вываливалась во время варки.

Шаг 4: Варка пельменей

  • Подготовьте воду: В большую кастрюлю налейте достаточное количество воды, добавьте соль и доведите до кипения.
  • Варите пельмени: Аккуратно опустите пельмени в кипящую воду. Варите их до тех пор, пока они не всплывут на поверхность, а затем добавьте еще 5–7 минут.
  • Сервировка: Вытяните готовые пельмени с помощью шумовки и положите на тарелку. Подавайте со сметаной, уксусом, соевым соусом или растопленным маслом по желанию.

Приготовление домашних пельменей — это не только увлекательный процесс, но и замечательный способ провести время с родными. Такие пельмени будут гораздо вкуснее и полезнее магазинных, а процесс их изготовления подарит вам множество приятных моментов. Приятного аппетита!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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