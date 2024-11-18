Никаких магазинных: как приготовить идеальные пельмени дома

3:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Пельмени — это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое радует всех без исключения. Приготовление домашних пельменей — это отличный способ провести время с семьей и порадовать своих близких чем-то особенным.

Фото: commons.wikimedia.org by Sebleouf, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

Для теста:

500 г муки

1 яйцо

200 мл воды

0.5 ч. ложки соли

Для начинки:

300 г говядины (можно заменить на свинину или курицу)

200 г свинины

1 небольшая головка лука

Соль и перец по вкусу

Специи по желанию (например, укроп или чеснок)

Шаг 1: Приготовление теста

Смешайте ингредиенты: В глубокой миске соедините муку и соль. В отдельной посуде взбейте яйцо и добавьте его в муку. Постепенно вливайте воду, замешивая тесто.

Замесите тесто: Вымешивайте тесто на столе или в миске, пока оно не станет гладким и эластичным. Если тесто получается слишком липким, добавьте немного муки.

Отдохните тесту: Заверните тесто в пленку или накройте полотенцем и оставьте на 30 минут. Это позволит клейковине развиться, что сделает тесто более податливым.

Шаг 2: Приготовление начинки

Измельчите мясо: Прокрутите говядину и свинину через мясорубку. Также можно использовать блендер, чтобы добиться однородной консистенции.

Добавьте лук: Мелко нарежьте лук и добавьте его к мясу. Соль, перец и любые любимые специи также добавьте по вкусу. Тщательно перемешайте начинку.

Шаг 3: Формирование пельменей

Раскатывание теста: Разделите тесто на несколько частей. Каждую часть раскатайте в тонкий пласт (примерно 2–3 мм).

Вырезание кружков: Используя формочку или стакан, вырежьте из теста круги диаметром 6–8 см.

Наполнение пельменей: Положите примерно 1 чайную ложку начинки в центр каждого кружка. Не перегружайте — это может затруднить закрытие пельменей.

Склеивание: Сложите круг пополам, прижмите края, а затем соедините концы, придавая форму ушка. Убедитесь, что края надежно заклеены, чтобы начинка не вываливалась во время варки.

Шаг 4: Варка пельменей

Подготовьте воду: В большую кастрюлю налейте достаточное количество воды, добавьте соль и доведите до кипения.

Варите пельмени: Аккуратно опустите пельмени в кипящую воду. Варите их до тех пор, пока они не всплывут на поверхность, а затем добавьте еще 5–7 минут.

Сервировка: Вытяните готовые пельмени с помощью шумовки и положите на тарелку. Подавайте со сметаной, уксусом, соевым соусом или растопленным маслом по желанию.

Приготовление домашних пельменей — это не только увлекательный процесс, но и замечательный способ провести время с родными. Такие пельмени будут гораздо вкуснее и полезнее магазинных, а процесс их изготовления подарит вам множество приятных моментов. Приятного аппетита!