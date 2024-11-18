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Неочевидный лайфхак для лёгкого очищения яиц

1:13
Еда

Варка куриных яиц кажется одним из самых простых кулинарных процессов, но даже здесь есть хитрости, о которых знают немногие. Одной из таких является прокалывание яйца перед варкой.

Неочевидный лайфхак для лёгкого очищения яиц
Фото: commons.wikipedia.org by 16:9clue

Почему стоит прокалывать яйцо перед варкой

Перед тем как отправить яйцо в холодную или кипящую воду, его нужно проткнуть иголкой с тупого конца.

Это действие создаёт небольшую дырочку, через которую в процессе варки внутрь яйца поступает вода. Такой трюк предотвращает "приклеивание" скорлупы к белку, что делает очищение варёных яиц невероятно простым.

Скорлупа буквально "слетает" с блюда, оставляя поверхность яйца идеально гладкой и без неровностей.

Как правильно прокалывать яйцо

  • Прокалывать яйцо нужно с тупого конца, где расположена воздушная камера.
  • Используйте иголку или специальный инструмент.
  • Избегайте проколов с острой стороны или сбоку, так как это может привести к растрескиванию яйца во время варки.

Этот простой метод делает процесс чистки яиц быстрым и удобным, а конечный результат — аккуратным и эстетичным.

Уточнения

Яйцо́ - распространённый пищевой продукт.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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