Неочевидный лайфхак для лёгкого очищения яиц

Варка куриных яиц кажется одним из самых простых кулинарных процессов, но даже здесь есть хитрости, о которых знают немногие. Одной из таких является прокалывание яйца перед варкой.
Перед тем как отправить яйцо в холодную или кипящую воду, его нужно проткнуть иголкой с тупого конца.
Это действие создаёт небольшую дырочку, через которую в процессе варки внутрь яйца поступает вода. Такой трюк предотвращает "приклеивание" скорлупы к белку, что делает очищение варёных яиц невероятно простым.
Скорлупа буквально "слетает" с блюда, оставляя поверхность яйца идеально гладкой и без неровностей.
Этот простой метод делает процесс чистки яиц быстрым и удобным, а конечный результат — аккуратным и эстетичным.
Яйцо́ - распространённый пищевой продукт.
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