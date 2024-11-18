Неочевидный лайфхак для лёгкого очищения яиц

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Варка куриных яиц кажется одним из самых простых кулинарных процессов, но даже здесь есть хитрости, о которых знают немногие. Одной из таких является прокалывание яйца перед варкой.

Фото: commons.wikipedia.org by 16:9clue

Почему стоит прокалывать яйцо перед варкой

Перед тем как отправить яйцо в холодную или кипящую воду, его нужно проткнуть иголкой с тупого конца.

Это действие создаёт небольшую дырочку, через которую в процессе варки внутрь яйца поступает вода. Такой трюк предотвращает "приклеивание" скорлупы к белку, что делает очищение варёных яиц невероятно простым.

Скорлупа буквально "слетает" с блюда, оставляя поверхность яйца идеально гладкой и без неровностей.

Как правильно прокалывать яйцо

Прокалывать яйцо нужно с тупого конца, где расположена воздушная камера.

Используйте иголку или специальный инструмент.

Избегайте проколов с острой стороны или сбоку, так как это может привести к растрескиванию яйца во время варки.

Этот простой метод делает процесс чистки яиц быстрым и удобным, а конечный результат — аккуратным и эстетичным.

Уточнения

Яйцо́ - распространённый пищевой продукт.

