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Этот прибор заменит вам духовку! Все преимущества и недостатки аэрогриля

Еда

Способ приготовления

Аэрогриль использует быструю циркуляцию воздуха для приготовления пищи, создавая хрустящий слой, но с меньшим использованием масла.

Этот прибор заменит вам духовку! Все преимущества и недостатки аэрогриля
Фото: commons.wikimedia. org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Размер и вместимость

Аэрогрили, как правило, меньше, чем духовки. Они отлично подходят для приготовления небольших порций или единичных блюд. Духовые шкафы имеют большую емкость и лучше подходят для приготовления больших партий или нескольких блюд одновременно.

Разнообразие

В то время как аэрогрили отлично подходят для быстрого приготовления пищи и хрустящей корочки, духовки предлагают большую универсальность.

Выпечка

Печи, как правило, лучше подходят для выпечки, требующей точного контроля температуры, например, тортов, печенья и хлеба. Равномерное распределение тепла в духовке имеет решающее значение для достижения желаемых результатов выпечки.

Потребление энергии

Аэрогрили, как правило, потребляют меньше энергии, чем духовки. Если вы готовите небольшие порции, аэрогриль может быть более энергоэффективным вариантом.

Время предварительного нагрева

Аэрогриль нагревается быстрее, чем духовки, что делает их удобными для быстрых обедов. Духовкам может потребоваться больше времени, чтобы достичь желаемой температуры.

Уточнения

Аэрогри́ль или конвекционная печь (англ. Convection oven) — бытовой электроприбор, предназначенный для приготовления пищи с помощью потоков горячего воздуха, по своему принципу действия напоминает фен.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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