Оригинальные идеи приготовления запечённого картофеля, которые не оставят вас равнодушными

Разогрейте духовку до 200 градусов. Вымойте и почистите картофель, затем нарежьте его небольшими кусочками. Перемешайте кусочки картофеля с оливковым маслом, солью, перцем и вашими любимыми травами или специями. Выложите картофель в один слой на противень. Запекайте в духовке 30-40 минут.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Картофель нарежьте дольками, оставив кожицу. В миске смажьте дольки оливковым маслом, чесночным порошком, паприкой, солью и перцем. Выложите дольки на противень в один слой. Выпекайте около 30-35 минут.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Нарежьте картофель тонкими ломтиками, не разрезая до конца. Смешайте растопленное сливочное масло, оливковое масло, измельченный чеснок и зелень на ваш выбор. Смажьте картофель смесью, следя за тем, чтобы она попала между ломтиками. Выпекайте 50-60 минут, пока края не станут хрустящими, а центр мягким.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте картофель целиком до готовности. Разрежьте картофель пополам и выньте мякоть. Смешайте мякоть картофеля с сыром, сметаной, зеленым луком, солью и перцем. Наполните полученной смесью картофель и запекайте еще 15-20 минут.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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