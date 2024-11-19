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Оригинальные идеи приготовления запечённого картофеля, которые не оставят вас равнодушными

1:38
Еда

Запеченный картофель

Разогрейте духовку до 200 градусов. Вымойте и почистите картофель, затем нарежьте его небольшими кусочками. Перемешайте кусочки картофеля с оливковым маслом, солью, перцем и вашими любимыми травами или специями. Выложите картофель в один слой на противень. Запекайте в духовке 30-40 минут. 

Оригинальные идеи приготовления запечённого картофеля, которые не оставят вас равнодушными
Фото: commons.wikimedia.org by Aurus Sy, PDM

Печеные картофельные дольки

Разогрейте духовку до 200 градусов. Картофель нарежьте дольками, оставив кожицу. В миске смажьте дольки оливковым маслом, чесночным порошком, паприкой, солью и перцем. Выложите дольки на противень в один слой. Выпекайте около 30-35 минут.

Картофель Хассельбек

Разогрейте духовку до 200 градусов. Нарежьте картофель тонкими ломтиками, не разрезая до конца. Смешайте растопленное сливочное масло, оливковое масло, измельченный чеснок и зелень на ваш выбор. Смажьте картофель смесью, следя за тем, чтобы она попала между ломтиками. Выпекайте 50-60 минут, пока края не станут хрустящими, а центр мягким.

Фаршированный печеный картофель

Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте картофель целиком до готовности. Разрежьте картофель пополам и выньте мякоть. Смешайте мякоть картофеля с сыром, сметаной, зеленым луком, солью и перцем. Наполните полученной смесью картофель и запекайте еще 15-20 минут.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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