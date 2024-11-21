Готовим шикарный ужин на сковороде с целенькой картошкой и ароматной телятиной за 20 минут

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная телятина с картофелем — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина или обеда. Приготовление этого блюда не займёт много времени, а результат превзойдёт все ожидания.

Фото: flickr.com by pelican, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

телятина — 500-600 г;

растительное масло или свиной жир — 2 ст. л.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

картофель — 6-7 шт.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

укроп — небольшой пучок.

Приготовление:

На разогретую сковороду добавьте 1 ст. л. растительного масла или свиного жира. Нарежьте телятину кусочками и обжарьте на сильном огне до полуготовности. Нарежьте лук крупными лепестками, измельчите чеснок и добавьте к мясу. Порежьте картофель крупными кусками, промойте и обсушите. Добавьте картофель к мясу, обжарьте всё вместе. Выложите лук и чеснок на картофель, накройте крышкой и тушите до готовности. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте укроп и перемешайте. Накройте крышкой и дайте блюду настояться 10 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи); мясо молодняка называется телятина.

