Готовим шикарный ужин на сковороде с целенькой картошкой и ароматной телятиной за 20 минут

Тушёная телятина с картофелем — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина или обеда. Приготовление этого блюда не займёт много времени, а результат превзойдёт все ожидания.
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи); мясо молодняка называется телятина.
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