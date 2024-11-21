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Готовим шикарный ужин на сковороде с целенькой картошкой и ароматной телятиной за 20 минут

1:16
Еда

Тушёная телятина с картофелем — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина или обеда. Приготовление этого блюда не займёт много времени, а результат превзойдёт все ожидания.

Готовим шикарный ужин на сковороде с целенькой картошкой и ароматной телятиной за 20 минут
Фото: flickr.com by pelican, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • телятина — 500-600 г;
  • растительное масло или свиной жир — 2 ст. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • картофель — 6-7 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • укроп — небольшой пучок.

Приготовление:

  1. На разогретую сковороду добавьте 1 ст. л. растительного масла или свиного жира.
  2. Нарежьте телятину кусочками и обжарьте на сильном огне до полуготовности.
  3. Нарежьте лук крупными лепестками, измельчите чеснок и добавьте к мясу.
  4. Порежьте картофель крупными кусками, промойте и обсушите.
  5. Добавьте картофель к мясу, обжарьте всё вместе.
  6. Выложите лук и чеснок на картофель, накройте крышкой и тушите до готовности.
  7. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте укроп и перемешайте.
  8. Накройте крышкой и дайте блюду настояться 10 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи); мясо молодняка называется телятина.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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