Что нельзя делать при варке картофеля: простые советы

Картофель — один из самых популярных и универсальных продуктов, но даже опытные кулинары иногда совершают ошибки при его приготовлении. Если хотите, чтобы блюда с картофелем были не только вкусными, но и сохраняли свои полезные свойства, следуйте этим простым рекомендациям.
Не кладите картофель в холодную воду
Чтобы картофель сохранил витамины и крахмал, его нужно закладывать только в кипящую воду. Холодная вода вымывает крахмал и полезные вещества, из-за чего картофель теряет вкус и становится водянистым. В кипятке, напротив, клубни сохраняют свою структуру, а готовое блюдо получается рассыпчатым.
Не солите в начале варки
Соль замедляет процесс приготовления картофеля. Если добавить её в начале, варка займет больше времени, а картофель рискует превратиться в пюре. Солите воду в самом конце варки, чтобы клубни остались целыми и упругими.
Не наливайте слишком много воды
Избыток воды приводит к тому, что полезные вещества из картофеля вымываются. Оптимальное количество воды — когда она покрывает клубни всего на 1-2 см.
Не переваривайте картофель
Переваренный картофель теряет вкус и полезные свойства. Чтобы этого избежать, следите за временем варки. Молодые клубни варятся 15-20 минут, старые — 25-30 минут.
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете готовить блюда с картофелем, которые сохранят свои лучшие качества и вкусовые характеристики.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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