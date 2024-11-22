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Что нельзя делать при варке картофеля: простые советы

Еда

Картофель — один из самых популярных и универсальных продуктов, но даже опытные кулинары иногда совершают ошибки при его приготовлении. Если хотите, чтобы блюда с картофелем были не только вкусными, но и сохраняли свои полезные свойства, следуйте этим простым рекомендациям.

Что нельзя делать при варке картофеля: простые советы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Не кладите картофель в холодную воду

Чтобы картофель сохранил витамины и крахмал, его нужно закладывать только в кипящую воду. Холодная вода вымывает крахмал и полезные вещества, из-за чего картофель теряет вкус и становится водянистым. В кипятке, напротив, клубни сохраняют свою структуру, а готовое блюдо получается рассыпчатым.

Не солите в начале варки

Соль замедляет процесс приготовления картофеля. Если добавить её в начале, варка займет больше времени, а картофель рискует превратиться в пюре. Солите воду в самом конце варки, чтобы клубни остались целыми и упругими.

Не наливайте слишком много воды

Избыток воды приводит к тому, что полезные вещества из картофеля вымываются. Оптимальное количество воды — когда она покрывает клубни всего на 1-2 см.

Не переваривайте картофель

Переваренный картофель теряет вкус и полезные свойства. Чтобы этого избежать, следите за временем варки. Молодые клубни варятся 15-20 минут, старые — 25-30 минут.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете готовить блюда с картофелем, которые сохранят свои лучшие качества и вкусовые характеристики.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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