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Эти блины удивят всех: простой рецепт с секретным ингредиентом

1:34
Еда

Блины кажутся простым блюдом, но их приготовление может быть настоящим испытанием, если неправильно замесить тесто. Неправильная текстура приводит к тому, что блины рвутся, комкаются или просто выглядят неаппетитно. Однако есть секретный ингредиент, который поможет сделать блины тонкими, красивыми и с аккуратными дырочками.

Эти блины удивят всех: простой рецепт с секретным ингредиентом
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты для теста:

  • молоко — 1 стакан;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • сода — 1/3 ч. л.;
  • мука — 1 стакан;
  • растительное масло — 1-2 ст. л.;
  • кипяток — 1 стакан.

Как приготовить идеальные блины:

  1. Смешиваем ингредиенты.
    В миске соедините жидкие компоненты: молоко и яйцо. Затем добавьте сахар, соль и постепенно всыпьте муку, хорошо перемешивая, чтобы не было комков.
  2. Добавляем соду.
    Введите соду и еще раз тщательно вымешайте.
  3. Секретный ингредиент.
    Чтобы достичь идеальной консистенции теста, влейте стакан крутого кипятка. Перемешайте тесто, оставьте его на 10 минут, чтобы оно "отдохнуло".
  4. Финальный штрих.
    Добавьте растительное масло, чтобы блины легко снимались со сковороды, и приступайте к выпеканию.

Этот простой прием с кипятком позволяет получить эластичное тесто, из которого выпекаются тонкие, ажурные блины, идеально подходящие как для сладких, так и для несладких начинок.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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