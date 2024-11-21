Как дома приготовить картофель фри лучше, чем в ресторане

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель фри — одно из самых популярных блюд, аромат которого мгновенно вызывает аппетит. Но вместо того чтобы заказывать его в сети быстрого питания, попробуйте приготовить дома — это не только вкуснее, но и полезнее.

Фото: Adobe Stock by M.studio, PDM

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

твердый сыр — 150 г;

растительное масло — 250 мл;

соль — по вкусу;

копченый бекон — 80 г.

Как приготовить картофель фри дома:

Подготовка картофеля.

Вымойте и очистите корнеплоды, затем нарежьте крупной соломкой. Замочите картофель в холодной воде на 15 минут, чтобы удалить излишки крахмала, затем тщательно обсушите бумажным полотенцем. Жарка.

Обжарьте картофель во фритюре до золотистой корочки. После жарки выложите ломтики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Добавление соли.

Посолите картофель, пока он еще горячий. Запекание с сыром и беконом.

Выложите картофель в форму для запекания, посыпьте тертым сыром и кусочками копченого бекона. Выпекайте в духовке 5-7 минут при температуре 200 градусов, пока сыр не расплавится.

Домашний картофель фри с сыром и беконом порадует вас и ваших близких своим насыщенным вкусом и аппетитным ароматом!

Уточнения

Картофель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

