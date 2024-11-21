Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лайфхаки с мятным маслом для избавления от перхоти
Тайный свёрток нашли при обыске у организатора голой вечеринки
Байден хотел напакостить Трампу с помощью ATACMS
Наивысшее зло Карлсона: верхушка США хочет усугубить украинский кризис
Европа будет и дальше покупать наш газ от безысходности, уверен эксперт
Американец остался в восторге от вкуса российской колы
Нейтрализовать Зеленского и договариваться: политолог предрек будущее конфликта на Украине
Лада будет дорожать: эксперт назвал причины роста цен на эти авто
Оружие можно хранить легально, если вы сделали это

Как дома приготовить картофель фри лучше, чем в ресторане

1:26
Еда

Картофель фри — одно из самых популярных блюд, аромат которого мгновенно вызывает аппетит. Но вместо того чтобы заказывать его в сети быстрого питания, попробуйте приготовить дома — это не только вкуснее, но и полезнее.

Как дома приготовить картофель фри лучше, чем в ресторане
Фото: Adobe Stock by M.studio, PDM

Ингредиенты:

  • картофель — 500 г;
  • твердый сыр — 150 г;
  • растительное масло — 250 мл;
  • соль — по вкусу;
  • копченый бекон — 80 г.

Как приготовить картофель фри дома:

  1. Подготовка картофеля.
    Вымойте и очистите корнеплоды, затем нарежьте крупной соломкой. Замочите картофель в холодной воде на 15 минут, чтобы удалить излишки крахмала, затем тщательно обсушите бумажным полотенцем.
  2. Жарка.
    Обжарьте картофель во фритюре до золотистой корочки. После жарки выложите ломтики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
  3. Добавление соли.
    Посолите картофель, пока он еще горячий.
  4. Запекание с сыром и беконом.
    Выложите картофель в форму для запекания, посыпьте тертым сыром и кусочками копченого бекона. Выпекайте в духовке 5-7 минут при температуре 200 градусов, пока сыр не расплавится.

Домашний картофель фри с сыром и беконом порадует вас и ваших близких своим насыщенным вкусом и аппетитным ароматом!

Уточнения

Картофель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия
Военные новости
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия Аудио 
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
Военные новости
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS Аудио 
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Авто
Влияние катализатора на мощность и расход топлива Аудио 
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Астронавты на МКС теряют внимание и память в условиях невесомости
Как повысить урожай смородины: что закопать в землю?
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Последние материалы
Европа будет и дальше покупать наш газ от безысходности, уверен эксперт
Американец остался в восторге от вкуса российской колы
Нейтрализовать Зеленского и договариваться: политолог предрек будущее конфликта на Украине
Лада будет дорожать: эксперт назвал причины роста цен на эти авто
Оружие можно хранить легально, если вы сделали это
Курение — такой же грех, как и самоубийство, уверен священник
Простая привычка для похудения и очищения организма
Много сахара скрывается в продуктах, о которых вы никогда бы не подумали
Почему Нью-Йорк смертельно опасен для птиц
Певица Бритни Спирс сменила имя в социальных сетях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.