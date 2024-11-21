Как дома приготовить картофель фри лучше, чем в ресторане

Картофель фри — одно из самых популярных блюд, аромат которого мгновенно вызывает аппетит. Но вместо того чтобы заказывать его в сети быстрого питания, попробуйте приготовить дома — это не только вкуснее, но и полезнее.
Домашний картофель фри с сыром и беконом порадует вас и ваших близких своим насыщенным вкусом и аппетитным ароматом!
Картофель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.