Как из обычной печени приготовить кулинарный шедевр
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Этот рецепт паштета из куриной печени с нежной сливочной текстурой станет идеальным решением для завтрака или быстрого перекуса. Он готовится просто, а его вкус порадует даже гурманов.
Фото: commons.wikimedia.org by Mushki Brichta, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
- куриная печень — 500 г;
- лук — 1/2 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- сливочное масло — 100 г;
- коньяк — 50 мл;
- сливки (20%) — 100 мл;
- тимьян, соль, перец — по вкусу.
Как приготовить:
- Подготовка печени.
Замочите куриную печень в воде или молоке (по желанию), затем очистите и нарежьте на небольшие кусочки.
- Подготовка овощей.
Лук очистите и нарежьте полукольцами, а чеснок нарежьте ломтиками, не измельчая.
- Обжаривание.
На сковороде растопите 80 г сливочного масла, обжарьте лук, чеснок и печень в течение 10 минут на среднем огне.
- Добавление коньяка.
Влейте коньяк, увеличьте огонь и выпарите алкоголь в течение 4–5 минут.
- Финальная готовка.
Добавьте тимьян, соль, перец и сливки. Готовьте смесь еще 3–4 минуты, пока она слегка не загустеет.
- Пюрирование.
Переложите содержимое сковороды в блендер и измельчите до однородной консистенции.
- Хранение.
Переложите паштет в емкость с крышкой, залейте растопленным сливочным маслом и храните в холодильнике.
Этот паштет отлично сочетается с хлебом, крекерами или овощами и станет украшением любого стола.
Уточнения
Печёночный паштет — деликатесное закусочное блюдо, бутербродная паста из телячьей, говяжьей и свиной печёнки.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.