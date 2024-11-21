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Как из обычной печени приготовить кулинарный шедевр

1:41
Еда

Этот рецепт паштета из куриной печени с нежной сливочной текстурой станет идеальным решением для завтрака или быстрого перекуса. Он готовится просто, а его вкус порадует даже гурманов.

Как из обычной печени приготовить кулинарный шедевр
Фото: commons.wikimedia.org by Mushki Brichta, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • куриная печень — 500 г;
  • лук — 1/2 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • сливочное масло — 100 г;
  • коньяк — 50 мл;
  • сливки (20%) — 100 мл;
  • тимьян, соль, перец — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Подготовка печени.
    Замочите куриную печень в воде или молоке (по желанию), затем очистите и нарежьте на небольшие кусочки.
  2. Подготовка овощей.
    Лук очистите и нарежьте полукольцами, а чеснок нарежьте ломтиками, не измельчая.
  3. Обжаривание.
    На сковороде растопите 80 г сливочного масла, обжарьте лук, чеснок и печень в течение 10 минут на среднем огне.
  4. Добавление коньяка.
    Влейте коньяк, увеличьте огонь и выпарите алкоголь в течение 4–5 минут.
  5. Финальная готовка.
    Добавьте тимьян, соль, перец и сливки. Готовьте смесь еще 3–4 минуты, пока она слегка не загустеет.
  6. Пюрирование.
    Переложите содержимое сковороды в блендер и измельчите до однородной консистенции.
  7. Хранение.
    Переложите паштет в емкость с крышкой, залейте растопленным сливочным маслом и храните в холодильнике.

Этот паштет отлично сочетается с хлебом, крекерами или овощами и станет украшением любого стола.

Уточнения

Печёночный паштет — деликатесное закусочное блюдо, бутербродная паста из телячьей, говяжьей и свиной печёнки.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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