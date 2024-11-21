Как из обычной печени приготовить кулинарный шедевр

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт паштета из куриной печени с нежной сливочной текстурой станет идеальным решением для завтрака или быстрого перекуса. Он готовится просто, а его вкус порадует даже гурманов.

Фото: commons.wikimedia.org by Mushki Brichta, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

куриная печень — 500 г;

лук — 1/2 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

сливочное масло — 100 г;

коньяк — 50 мл;

сливки (20%) — 100 мл;

тимьян, соль, перец — по вкусу.

Как приготовить:

Подготовка печени.

Замочите куриную печень в воде или молоке (по желанию), затем очистите и нарежьте на небольшие кусочки. Подготовка овощей.

Лук очистите и нарежьте полукольцами, а чеснок нарежьте ломтиками, не измельчая. Обжаривание.

На сковороде растопите 80 г сливочного масла, обжарьте лук, чеснок и печень в течение 10 минут на среднем огне. Добавление коньяка.

Влейте коньяк, увеличьте огонь и выпарите алкоголь в течение 4–5 минут. Финальная готовка.

Добавьте тимьян, соль, перец и сливки. Готовьте смесь еще 3–4 минуты, пока она слегка не загустеет. Пюрирование.

Переложите содержимое сковороды в блендер и измельчите до однородной консистенции. Хранение.

Переложите паштет в емкость с крышкой, залейте растопленным сливочным маслом и храните в холодильнике.

Этот паштет отлично сочетается с хлебом, крекерами или овощами и станет украшением любого стола.

Уточнения

Печёночный паштет — деликатесное закусочное блюдо, бутербродная паста из телячьей, говяжьей и свиной печёнки.

