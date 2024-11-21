Японский омлет за 10 минут: нежный, сладковатый, идеальный

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет — популярное блюдо во всем мире, которое любят как на Западе, так и в странах Востока. Однако японский омлет отличается особой техникой приготовления, которая делает его уникальным и невероятно вкусным.

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Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

соевый соус — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Как приготовить японский омлет:

Подготовка смеси.

Разбейте яйца в миску и взбейте их венчиком или вилкой до однородности. Добавьте соевый соус, сахар и щепотку соли, хорошо перемешайте. Жарка омлета.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Влейте часть яичной смеси так, чтобы получился тонкий блин. Формирование рулета.

Когда омлет схватится, аккуратно сверните его в рулет. Сдвиньте рулет к краю сковороды и влейте новую порцию яичной смеси. Повторяйте процесс, пока вся масса не будет использована. Подача.

Готовый рулет нарежьте на ломтики и подавайте к столу.

Японский омлет получается мягким, слегка сладковатым и невероятно нежным. Это простое блюдо станет отличным вариантом для завтрака или легкого перекуса.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

