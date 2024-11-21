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Японский омлет за 10 минут: нежный, сладковатый, идеальный

1:25
Еда

Омлет — популярное блюдо во всем мире, которое любят как на Западе, так и в странах Востока. Однако японский омлет отличается особой техникой приготовления, которая делает его уникальным и невероятно вкусным.

Японский омлет за 10 минут: нежный, сладковатый, идеальный
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Как приготовить японский омлет:

  1. Подготовка смеси.
    Разбейте яйца в миску и взбейте их венчиком или вилкой до однородности. Добавьте соевый соус, сахар и щепотку соли, хорошо перемешайте.
  2. Жарка омлета.
    Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Влейте часть яичной смеси так, чтобы получился тонкий блин.
  3. Формирование рулета.
    Когда омлет схватится, аккуратно сверните его в рулет. Сдвиньте рулет к краю сковороды и влейте новую порцию яичной смеси. Повторяйте процесс, пока вся масса не будет использована.
  4. Подача.
    Готовый рулет нарежьте на ломтики и подавайте к столу.

Японский омлет получается мягким, слегка сладковатым и невероятно нежным. Это простое блюдо станет отличным вариантом для завтрака или легкого перекуса.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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