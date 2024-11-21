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Пирог на скорую руку: вкус пиццы без лишних хлопот

1:22
Еда

Этот пирог порадует своей мягкостью и аппетитным ароматом, а по вкусу он напоминает пиццу. Но в отличие от неё, приготовить это блюдо намного проще и быстрее.

Пирог на скорую руку: вкус пиццы без лишних хлопот
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • мука — 200 г;
  • майонез — 100 г;
  • сметана — 120 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • колбаса — 250 г;
  • сыр — 150 г;
  • растительное масло — 2 ч. л.;
  • соль и сахар — по 1/2 ч. л.;
  • зелень — 1 пучок.

Как приготовить:

  1. Приготовление теста.
    Яйца взбейте с солью и сахаром, затем добавьте майонез, сметану и растительное масло. Просейте муку и постепенно вмешайте её в жидкую массу, чтобы избежать комков.
  2. Сборка пирога.
    Вылейте часть теста в смазанную маслом форму. Сверху распределите начинку: нарезанную колбасу, тертый сыр и мелко нарезанную зелень. Затем вылейте оставшееся тесто, чтобы закрыть начинку.
  3. Выпечка.
    Отправьте пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте около 30 минут, пока он не станет румяным.

Этот пирог идеально подходит для быстрого перекуса или уютного семейного ужина. Попробуйте, и вам точно захочется приготовить его снова!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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