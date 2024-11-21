Пирог на скорую руку: вкус пиццы без лишних хлопот

Этот пирог порадует своей мягкостью и аппетитным ароматом, а по вкусу он напоминает пиццу. Но в отличие от неё, приготовить это блюдо намного проще и быстрее.
Этот пирог идеально подходит для быстрого перекуса или уютного семейного ужина. Попробуйте, и вам точно захочется приготовить его снова!
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.