Пирог на скорую руку: вкус пиццы без лишних хлопот

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Этот пирог порадует своей мягкостью и аппетитным ароматом, а по вкусу он напоминает пиццу. Но в отличие от неё, приготовить это блюдо намного проще и быстрее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

мука — 200 г;

майонез — 100 г;

сметана — 120 г;

яйца — 2 шт.;

колбаса — 250 г;

сыр — 150 г;

растительное масло — 2 ч. л.;

соль и сахар — по 1/2 ч. л.;

зелень — 1 пучок.

Как приготовить:

Приготовление теста.

Яйца взбейте с солью и сахаром, затем добавьте майонез, сметану и растительное масло. Просейте муку и постепенно вмешайте её в жидкую массу, чтобы избежать комков. Сборка пирога.

Вылейте часть теста в смазанную маслом форму. Сверху распределите начинку: нарезанную колбасу, тертый сыр и мелко нарезанную зелень. Затем вылейте оставшееся тесто, чтобы закрыть начинку. Выпечка.

Отправьте пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте около 30 минут, пока он не станет румяным.

Этот пирог идеально подходит для быстрого перекуса или уютного семейного ужина. Попробуйте, и вам точно захочется приготовить его снова!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

