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Способ приготовить полезную талую воду у себя дома

1:14
Еда

Структурированная вода является наиболее биодоступной, то есть организму не нужно тратить энергию на изменение ее структуры, а значит, это самая полезная вода.

Способ приготовить полезную талую воду у себя дома
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

На сайте inform. com.de рассказали, как получить ее в домашних условиях.

Для того, чтобы самим сделать воду с упорядоченной структурой, лучше взять эмалированную посуду с крышкой (для защиты от посторонних запахов). В ней вода не будет напрямую контактировать с металлом, пишет inform. com.de.

Наливаем в емкость чистую воду, закрываем крышкой и ставим в морозилку. Когда поверхность воды покроется тонким слоем льда, переливаем незамерзшую жидкость в другую посуду.

"Тяжелая" вода, непригодная для питья, стала льдом.

Оставшуюся воду помещаем обратно в морозилку. Ждем, когда она замерзнет примерно на 2/3. После этого незамерзшая вода капсулируется в центре емкости. Ее тоже нужно слить. Это "легкая" вода, в которой содержатся все примеси.

Теперь нужно дождаться, пока лед растает, и можно пить талую, структурированную воду.

Уточнения

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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