Один салат — и никакой тяжести: легкость и вкус в одной тарелке

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня делимся простым рецептом классического греческого салата и секретом заправки, которая подарит вашему блюду яркий аромат и вкус. Этот салат не только легко приготовить, но и он идеально подходит как для легкого ужина, так и для праздничного стола.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты для салата:

огурец — 1 шт.;

помидоры черри — 10 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

красный лук — 1/2 шт. (по желанию);

маслины — 10 шт.;

сыр фета сиртаки — 100–150 г;

листья салата (по желанию).

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло — 4 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

орегано — 1/2 ч. л.;

черный перец — 1/2 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик.

Приготовление:

Подготовка ингредиентов.

Нарежьте огурец, помидоры, перец и лук небольшими кусочками. Маслины можно разрезать пополам, а сыр фета — нарезать кубиками или раскрошить. Листья салата промойте и порвите руками. Смешивание овощей.

Выложите подготовленные овощи и листья салата в миску. Приготовление заправки.

Смешайте в миске оливковое масло, соль, орегано и перец. Добавьте лимонный сок и натертый зубчик чеснока. Перемешайте до однородной консистенции. Сборка салата.

На тарелку уложите листья салата, поверх выложите нарезанные овощи, а затем добавьте маслины и сыр. Чтобы маслины блестели, перед этим смажьте их растительным маслом. Завершающий штрих.

Полейте салат приготовленной заправкой перед подачей. Перемешивать блюдо не нужно — подавайте его в оригинальном виде.

Этот салат станет отличным дополнением к вашему столу и подарит удовольствие всем, кто его попробует!

Уточнения

Гре́ческий сала́т (салат хориа́тики, греч. χωριάτικη σαλάτα — деревенский салат) — греческий салат из помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин, заправленный оливковым маслом с солью, чёрным перцем, душицей.

