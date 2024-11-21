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Один салат — и никакой тяжести: легкость и вкус в одной тарелке

2:05
Еда

Сегодня делимся простым рецептом классического греческого салата и секретом заправки, которая подарит вашему блюду яркий аромат и вкус. Этот салат не только легко приготовить, но и он идеально подходит как для легкого ужина, так и для праздничного стола.

Один салат — и никакой тяжести: легкость и вкус в одной тарелке
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты для салата:

  • огурец — 1 шт.;
  • помидоры черри — 10 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • красный лук — 1/2 шт. (по желанию);
  • маслины — 10 шт.;
  • сыр фета сиртаки — 100–150 г;
  • листья салата (по желанию).

Ингредиенты для заправки:

  • оливковое масло — 4 ст. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • орегано — 1/2 ч. л.;
  • черный перец — 1/2 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик.

Приготовление:

  1. Подготовка ингредиентов.
    Нарежьте огурец, помидоры, перец и лук небольшими кусочками. Маслины можно разрезать пополам, а сыр фета — нарезать кубиками или раскрошить. Листья салата промойте и порвите руками.
  2. Смешивание овощей.
    Выложите подготовленные овощи и листья салата в миску.
  3. Приготовление заправки.
    Смешайте в миске оливковое масло, соль, орегано и перец. Добавьте лимонный сок и натертый зубчик чеснока. Перемешайте до однородной консистенции.
  4. Сборка салата.
    На тарелку уложите листья салата, поверх выложите нарезанные овощи, а затем добавьте маслины и сыр. Чтобы маслины блестели, перед этим смажьте их растительным маслом.
  5. Завершающий штрих.
    Полейте салат приготовленной заправкой перед подачей. Перемешивать блюдо не нужно — подавайте его в оригинальном виде.

Этот салат станет отличным дополнением к вашему столу и подарит удовольствие всем, кто его попробует!

Уточнения

Гре́ческий сала́т (салат хориа́тики, греч. χωριάτικη σαλάτα — деревенский салат) — греческий салат из помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин, заправленный оливковым маслом с солью, чёрным перцем, душицей.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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