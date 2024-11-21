Один салат — и никакой тяжести: легкость и вкус в одной тарелке

Сегодня делимся простым рецептом классического греческого салата и секретом заправки, которая подарит вашему блюду яркий аромат и вкус. Этот салат не только легко приготовить, но и он идеально подходит как для легкого ужина, так и для праздничного стола.
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Ингредиенты для салата:
огурец — 1 шт.;
помидоры черри — 10 шт.;
болгарский перец — 1 шт.;
красный лук — 1/2 шт. (по желанию);
маслины — 10 шт.;
сыр фета сиртаки — 100–150 г;
листья салата (по желанию).
Ингредиенты для заправки:
оливковое масло — 4 ст. л.;
соль — 1/2 ч. л.;
орегано — 1/2 ч. л.;
черный перец — 1/2 ч. л.;
лимонный сок — 1 ст. л.;
чеснок — 1 зубчик.
Приготовление:
Подготовка ингредиентов. Нарежьте огурец, помидоры, перец и лук небольшими кусочками. Маслины можно разрезать пополам, а сыр фета — нарезать кубиками или раскрошить. Листья салата промойте и порвите руками.
Смешивание овощей. Выложите подготовленные овощи и листья салата в миску.
Приготовление заправки. Смешайте в миске оливковое масло, соль, орегано и перец. Добавьте лимонный сок и натертый зубчик чеснока. Перемешайте до однородной консистенции.
Сборка салата. На тарелку уложите листья салата, поверх выложите нарезанные овощи, а затем добавьте маслины и сыр. Чтобы маслины блестели, перед этим смажьте их растительным маслом.
Завершающий штрих. Полейте салат приготовленной заправкой перед подачей. Перемешивать блюдо не нужно — подавайте его в оригинальном виде.
Этот салат станет отличным дополнением к вашему столу и подарит удовольствие всем, кто его попробует!
Уточнения
Гре́ческий сала́т (салат хориа́тики, греч. χωριάτικη σαλάτα — деревенский салат) — греческий салат из помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин, заправленный оливковым маслом с солью, чёрным перцем, душицей.