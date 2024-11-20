Что добавить в фарш, чтобы котлеты не разваливались

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Если фарш для котлет получается сухим, а добавление хлеба, овсяных хлопьев или других «размягчителей» не помогает, попробуйте воспользоваться одним простым ингредиентом.

Фото: Own work by Matěj Baťha, CC BY-SA 3.0

Решение — пищевая сода

Обычная сода помогает удерживать влагу в фарше, делая котлеты более пышными и нежными. Кроме того, этот компонент предотвращает разваливание котлет на сковороде, что значительно упрощает процесс жарки.

Маленький секрет для идеального блюда

Для лучшего результата смешайте соду с небольшим количеством крахмала. Это дополнительно улучшит текстуру котлет, делая их более сочными. Главное — не переборщить: на 500 граммов фарша достаточно половины чайной ложки соды.

Когда сода особенно полезна

Сода идеально подходит для фарша из свинины, говядины или мясного ассорти. Однако, если вы готовите котлеты из курицы или индейки, можно обойтись без нее, так как это мясо уже обладает достаточной нежностью.

Следуя этим советам, вы сделаете свои котлеты не только вкусными, но и более легкими в приготовлении.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

