Все удивляются эластичности этого теста для пельменей всего из двух ингредиентов

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Из двух ингредиентов можно приготовить вкусные пельмени. Вам понадобятся только кефир и мука. Благодаря отсутствию соли тесто получается лёгким и эластичным.

Фото: commons.wikimedia.org by Lemon Tree, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

300 г муки,

200 мл кефира.

Вот простой рецепт:

Возьмите 200 мл кефира комнатной температуры и 300 г муки. Просейте муку в миску и добавьте кефир. Замешайте тесто сначала ложкой, затем руками. Оставьте тесто отдохнуть на 30 минут, накрыв его пакетом. Для начинки возьмите мясо, лук, квашеную капусту, соль и перец. Пропустите мясо и капусту через мясорубку, добавьте соль и перец по вкусу. Фарш готов. Раскатайте гладкое и мягкое тесто, сформируйте пельмени и отварите их в подсоленной воде с лавровым листом и душистым перцем в течение 5 минут.

Готовые пельмени подавайте со сметаной.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.



Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста).

