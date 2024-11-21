Все удивляются эластичности этого теста для пельменей всего из двух ингредиентов

Из двух ингредиентов можно приготовить вкусные пельмени. Вам понадобятся только кефир и мука. Благодаря отсутствию соли тесто получается лёгким и эластичным.
Ингредиенты:
Вот простой рецепт:
Готовые пельмени подавайте со сметаной.
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.
Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста).
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