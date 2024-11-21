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Все удивляются эластичности этого теста для пельменей всего из двух ингредиентов

1:01
Еда

Из двух ингредиентов можно приготовить вкусные пельмени. Вам понадобятся только кефир и мука. Благодаря отсутствию соли тесто получается лёгким и эластичным.

Все удивляются эластичности этого теста для пельменей всего из двух ингредиентов
Фото: commons.wikimedia.org by Lemon Tree, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 300 г муки,
  • 200 мл кефира.

Вот простой рецепт:

  1. Возьмите 200 мл кефира комнатной температуры и 300 г муки.
  2. Просейте муку в миску и добавьте кефир. Замешайте тесто сначала ложкой, затем руками.
  3. Оставьте тесто отдохнуть на 30 минут, накрыв его пакетом.
  4. Для начинки возьмите мясо, лук, квашеную капусту, соль и перец.
  5. Пропустите мясо и капусту через мясорубку, добавьте соль и перец по вкусу. Фарш готов.
  6. Раскатайте гладкое и мягкое тесто, сформируйте пельмени и отварите их в подсоленной воде с лавровым листом и душистым перцем в течение 5 минут.

Готовые пельмени подавайте со сметаной.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. 

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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