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Как правильно варить картофель: секреты идеального блюда

1:26
Еда

Картофель — один из самых популярных продуктов, но даже опытные кулинары иногда допускают ошибки при его приготовлении. Если хотите, чтобы блюда с картофелем были вкусными и питательными, обратите внимание на несколько простых правил.

Как правильно варить картофель: секреты идеального блюда
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Не кладите картофель в холодную воду

Закладывайте картофель только в кипящую воду. Это поможет сохранить крахмал и витамины внутри клубней, сделав их вкуснее и питательнее. Холодная вода, напротив, вымывает полезные вещества, из-за чего картофель становится водянистым и менее рассыпчатым.

Не солите в начале варки

Добавляйте соль в конце варки. Соль замедляет процесс приготовления, и картофель может развариться до состояния пюре. Чтобы сохранить текстуру и сэкономить время, приправляйте блюдо, когда оно почти готово.

Не используйте слишком много воды

Избыток воды снижает питательные свойства картофеля. Правильный уровень — вода должна покрывать клубни всего на 1-2 см.

Не переваривайте картофель

Важно соблюдать время варки. Молодой картофель готовится за 15-20 минут, старый — за 25-30 минут. Переваренный картофель теряет и вкус, и полезные свойства.

Следуя этим советам, вы сможете готовить картофель правильно, сохраняя его вкус и пользу.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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