Жарим невероятно румяные и блестящие куриные крылышки в карамели с пивом

Куриные крылышки в карамельном соусе с пивом — вкусное и оригинальное блюдо, которое при этом быстро и просто готовится. Карамельный соус с соевым соусом и пивом придаёт курице неповторимый аромат.
Ингредиенты:
Приготовление:
Аппетитные куриные крылышки готовы. Подавайте их с запечённым картофелем.
Крылышки Буффало (англ Buffalo wings) — традиционная закуска американской кухни.
Караме́ль (исп. caramelo, от позднелат. cannamella — «сахарный тростник») — кондитерское изделие или ингредиент такого изделия, получаемый нагреванием сахара или увариванием сахарного сиропа с крахмальной патокой или с инвертным сахаром.
Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.