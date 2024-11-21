Жарим невероятно румяные и блестящие куриные крылышки в карамели с пивом

Куриные крылышки в карамельном соусе с пивом — вкусное и оригинальное блюдо, которое при этом быстро и просто готовится. Карамельный соус с соевым соусом и пивом придаёт курице неповторимый аромат.

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Ингредиенты:

6-8 куриных крылышек;

1 чайная ложка соды;

2-3 столовые ложки растительного масла;

2 столовые ложки сахара;

100 мл соевого соуса;

100 мл светлого пива;

половина чайной ложки корицы;

столовая ложка семян кунжута.

Приготовление:

Засыпьте куриные крылышки содой (1 чайная ложка) и тщательно перемешайте. Оставьте на 5 минут, затем промойте чистой водой и обсушите бумажным полотенцем. Разогрейте сковороду с 2 столовыми ложками растительного масла и добавьте 2 столовые ложки сахара. Постоянно помешивая, дождитесь полного расплавления сахара. Затем влейте соевый соус (100 мл) и светлое пиво (100 мл). Добавьте половину чайной ложки корицы и, помешивая, доведите соус до кипения. Выложите в сковороду куриные крылышки и жарьте на медленном огне, периодически переворачивая, до тех пор, пока соус не выпарится. В конце приготовления посыпьте крылышки семенами кунжута (1 столовая ложка) и аккуратно перемешайте. Снимите сковороду с огня.

Аппетитные куриные крылышки готовы. Подавайте их с запечённым картофелем.

Уточнения

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