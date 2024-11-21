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Жарим невероятно румяные и блестящие куриные крылышки в карамели с пивом

Еда

Куриные крылышки в карамельном соусе с пивом — вкусное и оригинальное блюдо, которое при этом быстро и просто готовится. Карамельный соус с соевым соусом и пивом придаёт курице неповторимый аромат.

Жарим невероятно румяные и блестящие куриные крылышки в карамели с пивом
Фото: commons.wikimedia.org by JIP, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 6-8 куриных крылышек;
  • 1 чайная ложка соды;
  • 2-3 столовые ложки растительного масла;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 100 мл соевого соуса;
  • 100 мл светлого пива;
  • половина чайной ложки корицы;
  • столовая ложка семян кунжута.

Приготовление:

  1. Засыпьте куриные крылышки содой (1 чайная ложка) и тщательно перемешайте. Оставьте на 5 минут, затем промойте чистой водой и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Разогрейте сковороду с 2 столовыми ложками растительного масла и добавьте 2 столовые ложки сахара. Постоянно помешивая, дождитесь полного расплавления сахара. Затем влейте соевый соус (100 мл) и светлое пиво (100 мл). Добавьте половину чайной ложки корицы и, помешивая, доведите соус до кипения.
  3. Выложите в сковороду куриные крылышки и жарьте на медленном огне, периодически переворачивая, до тех пор, пока соус не выпарится.
  4. В конце приготовления посыпьте крылышки семенами кунжута (1 столовая ложка) и аккуратно перемешайте. Снимите сковороду с огня.

Аппетитные куриные крылышки готовы. Подавайте их с запечённым картофелем.

Уточнения

Крылышки Буффало (англ  Buffalo wings) — традиционная закуска американской кухни.

Караме́ль (исп. caramelo, от позднелат. cannamella — «сахарный тростник») — кондитерское изделие или ингредиент такого изделия, получаемый нагреванием сахара или увариванием сахарного сиропа с крахмальной патокой или с инвертным сахаром. 

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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