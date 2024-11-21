Залейте картошку яйцами и положите сверху моцареллу — шикарный завтрак или ужин для семьи готов

Омлет — отличный вариант быстрого завтрака. Добавляя разные ингредиенты, можно каждый день наслаждаться новым блюдом с неповторимым вкусом. Главное — готовить с любовью, хорошим настроением и фантазией. Тогда семья будет рада вкусному и разнообразному меню на завтрак.
Ингредиенты:
Приготовление:
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
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