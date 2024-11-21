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Залейте картошку яйцами и положите сверху моцареллу — шикарный завтрак или ужин для семьи готов

1:05
Еда

Омлет — отличный вариант быстрого завтрака. Добавляя разные ингредиенты, можно каждый день наслаждаться новым блюдом с неповторимым вкусом. Главное — готовить с любовью, хорошим настроением и фантазией. Тогда семья будет рада вкусному и разнообразному меню на завтрак.

Залейте картошку яйцами и положите сверху моцареллу — шикарный завтрак или ужин для семьи готов
Фото: Adobe Stock by chandlervid85, PDM

Ингредиенты:

  • 3 яйца;
  • соль;
  • сливочное масло;
  • 1 картофелина;
  • 70 г моцареллы;
  • 4-5 ломтиков ветчины;
  • зелёный лук.

Приготовление:

  1. Разбейте яйца в миску, посолите и взбейте.
  2. Нарежьте картофель тонкими ломтиками и обжарьте на сливочном масле под крышкой 3-4 минуты.
  3. Залейте картофель яйцами, накройте крышкой и подождите, пока яйцо схватится. Положите сверху моцареллу и снова накройте крышкой, чтобы она расплавилась. Посыпьте зелёным луком.
  4. Выложите ветчину на одну половину омлета и накройте второй половиной. Подождите ещё 1-2 минуты. Завтрак или быстрый ужин для семьи готов!

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (паста филата).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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