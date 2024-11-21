Залейте картошку яйцами и положите сверху моцареллу — шикарный завтрак или ужин для семьи готов

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет — отличный вариант быстрого завтрака. Добавляя разные ингредиенты, можно каждый день наслаждаться новым блюдом с неповторимым вкусом. Главное — готовить с любовью, хорошим настроением и фантазией. Тогда семья будет рада вкусному и разнообразному меню на завтрак.

Фото: Adobe Stock by chandlervid85, PDM

Ингредиенты:

3 яйца;

соль;

сливочное масло;

1 картофелина;

70 г моцареллы;

4-5 ломтиков ветчины;

зелёный лук.

Приготовление:

Разбейте яйца в миску, посолите и взбейте. Нарежьте картофель тонкими ломтиками и обжарьте на сливочном масле под крышкой 3-4 минуты. Залейте картофель яйцами, накройте крышкой и подождите, пока яйцо схватится. Положите сверху моцареллу и снова накройте крышкой, чтобы она расплавилась. Посыпьте зелёным луком. Выложите ветчину на одну половину омлета и накройте второй половиной. Подождите ещё 1-2 минуты. Завтрак или быстрый ужин для семьи готов!

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.



Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (паста филата).

