Лосось в сливочно-сырном соусе с овощами — великолепная идея для романтического или праздничного ужина

Лосось в сливочно-сырном соусе с овощами — изысканное блюдо, которое сочетает в себе нежный вкус рыбы, овощей и сливочного соуса. Это сытное и ароматное блюдо идеально подходит для семейного ужина или романтического вечера.
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Ингредиенты:
3-4 стейка лосося;
соль и перец по вкусу;
сливочное масло для жарки;
2 зубчика чеснока;
10-12 помидоров черри;
400 г шпината;
зелёный лук или петрушка (по желанию);
250 мл жирных сливок;
40 г натёртого сыра (например, пармезана).
Приготовление:
Снимите кожу со стейков лосося, посолите и поперчите их с обеих сторон.
Обжарьте рыбу на сливочном масле на сильном огне примерно по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Снимите рыбу со сковороды и отложите в сторону.
Измельчите чеснок и разрежьте помидоры черри пополам.
В той же сковороде, где жарился лосось, добавьте немного сливочного масла и обжарьте шпинат порциями, жаря около 3 минут, пока он не уменьшится в объёме.
Добавьте помидоры и жарьте ещё 2 минуты. Затем добавьте измельчённый чеснок и перемешайте.
Влейте сливки, посолите по вкусу и тушите ещё 2 минуты.
Натрите сыр на мелкой тёрке и добавьте его в сковороду к овощам. Дайте соусу закипеть.
Выложите обжаренные стейки лосося в соус и тушите на среднем или медленном огне примерно 10 минут до полной готовности рыбы.
Подавайте лосось с овощами и сливочно-сырным соусом, при желании дополните гарниром, например, спагетти или картофельным пюре.
Уточнения
Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.