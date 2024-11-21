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Лосось в сливочно-сырном соусе с овощами — великолепная идея для романтического или праздничного ужина

1:50
Еда

Лосось в сливочно-сырном соусе с овощами — изысканное блюдо, которое сочетает в себе нежный вкус рыбы, овощей и сливочного соуса. Это сытное и ароматное блюдо идеально подходит для семейного ужина или романтического вечера.

Лосось в сливочно-сырном соусе с овощами — великолепная идея для романтического или праздничного ужина
Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • 3-4 стейка лосося;
  • соль и перец по вкусу;
  • сливочное масло для жарки;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 10-12 помидоров черри;
  • 400 г шпината;
  • зелёный лук или петрушка (по желанию);
  • 250 мл жирных сливок;
  • 40 г натёртого сыра (например, пармезана).

Приготовление:

  1. Снимите кожу со стейков лосося, посолите и поперчите их с обеих сторон.
  2. Обжарьте рыбу на сливочном масле на сильном огне примерно по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  3. Снимите рыбу со сковороды и отложите в сторону.
  4. Измельчите чеснок и разрежьте помидоры черри пополам.
  5. В той же сковороде, где жарился лосось, добавьте немного сливочного масла и обжарьте шпинат порциями, жаря около 3 минут, пока он не уменьшится в объёме.
  6. Добавьте помидоры и жарьте ещё 2 минуты. Затем добавьте измельчённый чеснок и перемешайте.
  7. Влейте сливки, посолите по вкусу и тушите ещё 2 минуты.
  8. Натрите сыр на мелкой тёрке и добавьте его в сковороду к овощам. Дайте соусу закипеть.
  9. Выложите обжаренные стейки лосося в соус и тушите на среднем или медленном огне примерно 10 минут до полной готовности рыбы.

Подавайте лосось с овощами и сливочно-сырным соусом, при желании дополните гарниром, например, спагетти или картофельным пюре.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
 

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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