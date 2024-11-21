Лосось в сливочно-сырном соусе с овощами — великолепная идея для романтического или праздничного ужина

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Лосось в сливочно-сырном соусе с овощами — изысканное блюдо, которое сочетает в себе нежный вкус рыбы, овощей и сливочного соуса. Это сытное и ароматное блюдо идеально подходит для семейного ужина или романтического вечера.

Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, CC BY 3.0

Ингредиенты:

3-4 стейка лосося;

соль и перец по вкусу;

сливочное масло для жарки;

2 зубчика чеснока;

10-12 помидоров черри;

400 г шпината;

зелёный лук или петрушка (по желанию);

250 мл жирных сливок;

40 г натёртого сыра (например, пармезана).

Приготовление:

Снимите кожу со стейков лосося, посолите и поперчите их с обеих сторон. Обжарьте рыбу на сливочном масле на сильном огне примерно по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Снимите рыбу со сковороды и отложите в сторону. Измельчите чеснок и разрежьте помидоры черри пополам. В той же сковороде, где жарился лосось, добавьте немного сливочного масла и обжарьте шпинат порциями, жаря около 3 минут, пока он не уменьшится в объёме. Добавьте помидоры и жарьте ещё 2 минуты. Затем добавьте измельчённый чеснок и перемешайте. Влейте сливки, посолите по вкусу и тушите ещё 2 минуты. Натрите сыр на мелкой тёрке и добавьте его в сковороду к овощам. Дайте соусу закипеть. Выложите обжаренные стейки лосося в соус и тушите на среднем или медленном огне примерно 10 минут до полной готовности рыбы.

Подавайте лосось с овощами и сливочно-сырным соусом, при желании дополните гарниром, например, спагетти или картофельным пюре.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.





Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

