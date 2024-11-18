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Как приготовить невероятно вкусные оладьи с курицей и сыром за 30 минут

1:34
Еда

Сочные и ароматные куриные оладьи с сыром и зеленью станут прекрасным дополнением к любому столу. Их можно подавать с гарнирами, такими как рис, макароны или овощные салаты, чтобы создать по-настоящему аппетитный обед или ужин.

Как приготовить невероятно вкусные оладьи с курицей и сыром за 30 минут
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Готовить их просто и быстро, а результат порадует всех за столом.

Ингредиенты на 500 г куриного филе:

  • твердый сыр — 150 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • крахмал — 2 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • чеснок — 1 головка;
  • зелень — 1 пучок;
  • паприка, черный молотый перец, соль — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Подготовка ингредиентов
    Нарежьте куриное филе мелкими кусочками, а чеснок пропустите через пресс. Сыр натрите на крупной терке, зелень измельчите.
  2. Смешивание
    Все ингредиенты, кроме крахмала, смешайте в одной миске. Затем добавьте крахмал и еще раз тщательно перемешайте.
  3. Настойка
    Оставьте смесь при комнатной температуре на 20–30 минут, чтобы ингредиенты лучше соединились.
  4. Жарка
    Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте массу на сковороду, формируя оладьи. Обжаривайте по 2 минуты с каждой стороны на среднем огне до золотистой корочки.

Подавайте оладьи горячими, дополнив любимым гарниром или соусом. Этот рецепт идеально подойдет для семейного ужина или дружеских посиделок!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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