Как приготовить невероятно вкусные оладьи с курицей и сыром за 30 минут

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Сочные и ароматные куриные оладьи с сыром и зеленью станут прекрасным дополнением к любому столу. Их можно подавать с гарнирами, такими как рис, макароны или овощные салаты, чтобы создать по-настоящему аппетитный обед или ужин.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Готовить их просто и быстро, а результат порадует всех за столом.

Ингредиенты на 500 г куриного филе:

твердый сыр — 150 г;

майонез — 2 ст. л.;

крахмал — 2 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

чеснок — 1 головка;

зелень — 1 пучок;

паприка, черный молотый перец, соль — по вкусу.

Как приготовить:

Подготовка ингредиентов

Нарежьте куриное филе мелкими кусочками, а чеснок пропустите через пресс. Сыр натрите на крупной терке, зелень измельчите. Смешивание

Все ингредиенты, кроме крахмала, смешайте в одной миске. Затем добавьте крахмал и еще раз тщательно перемешайте. Настойка

Оставьте смесь при комнатной температуре на 20–30 минут, чтобы ингредиенты лучше соединились. Жарка

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте массу на сковороду, формируя оладьи. Обжаривайте по 2 минуты с каждой стороны на среднем огне до золотистой корочки.

Подавайте оладьи горячими, дополнив любимым гарниром или соусом. Этот рецепт идеально подойдет для семейного ужина или дружеских посиделок!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

