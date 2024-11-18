Как приготовить невероятно вкусные оладьи с курицей и сыром за 30 минут

Сочные и ароматные куриные оладьи с сыром и зеленью станут прекрасным дополнением к любому столу. Их можно подавать с гарнирами, такими как рис, макароны или овощные салаты, чтобы создать по-настоящему аппетитный обед или ужин.
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Готовить их просто и быстро, а результат порадует всех за столом.
Ингредиенты на 500 г куриного филе:
твердый сыр — 150 г;
майонез — 2 ст. л.;
крахмал — 2 ст. л.;
яйца — 2 шт.;
чеснок — 1 головка;
зелень — 1 пучок;
паприка, черный молотый перец, соль — по вкусу.
Как приготовить:
Подготовка ингредиентов Нарежьте куриное филе мелкими кусочками, а чеснок пропустите через пресс. Сыр натрите на крупной терке, зелень измельчите.
Смешивание Все ингредиенты, кроме крахмала, смешайте в одной миске. Затем добавьте крахмал и еще раз тщательно перемешайте.
Настойка Оставьте смесь при комнатной температуре на 20–30 минут, чтобы ингредиенты лучше соединились.
Жарка Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте массу на сковороду, формируя оладьи. Обжаривайте по 2 минуты с каждой стороны на среднем огне до золотистой корочки.
Подавайте оладьи горячими, дополнив любимым гарниром или соусом. Этот рецепт идеально подойдет для семейного ужина или дружеских посиделок!
Уточнения
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.