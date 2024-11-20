Диетические печеночные котлеты — с овощным салатом и гречкой получается лёгкий ПП-обед

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Печёночные котлеты — это вкусное и питательное блюдо, которое может стать отличным обедом или ужином. Они готовятся из доступных ингредиентов и легко усваиваются организмом.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

печень говяжья — 300 г;

яйцо — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

мука пшеничная — 3 ст. ложки;

масло растительное — 2 ст. ложки;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Промойте печень и удалите плёнки. Нарежьте её на небольшие кусочки. Очистите лук и нарежьте его на четвертинки. Пропустите печень и лук через мясорубку. В отдельной миске взбейте яйцо с солью и перцем. Добавьте муку и тщательно перемешайте. Соедините яично-мучную смесь с фаршем и хорошо перемешайте. Если нужно, добавьте ещё немного муки для достижения нужной консистенции. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Сформируйте котлеты из полученной массы и выложите их на разогретую сковороду. Обжаривайте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

Готовые печёночные котлеты подавайте горячими с любимым гарниром и овощами.

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.



Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

