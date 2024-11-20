Диетические печеночные котлеты — с овощным салатом и гречкой получается лёгкий ПП-обед

Печёночные котлеты — это вкусное и питательное блюдо, которое может стать отличным обедом или ужином. Они готовятся из доступных ингредиентов и легко усваиваются организмом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Готовые печёночные котлеты подавайте горячими с любимым гарниром и овощами.
Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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