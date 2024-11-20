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Диетические печеночные котлеты — с овощным салатом и гречкой получается лёгкий ПП-обед

1:21
Еда

Печёночные котлеты — это вкусное и питательное блюдо, которое может стать отличным обедом или ужином. Они готовятся из доступных ингредиентов и легко усваиваются организмом.

Диетические печеночные котлеты — с овощным салатом и гречкой получается лёгкий ПП-обед
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • печень говяжья — 300 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • мука пшеничная — 3 ст. ложки;
  • масло растительное — 2 ст. ложки;
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте печень и удалите плёнки. Нарежьте её на небольшие кусочки.
  2. Очистите лук и нарежьте его на четвертинки.
  3. Пропустите печень и лук через мясорубку.
  4. В отдельной миске взбейте яйцо с солью и перцем. Добавьте муку и тщательно перемешайте.
  5. Соедините яично-мучную смесь с фаршем и хорошо перемешайте. Если нужно, добавьте ещё немного муки для достижения нужной консистенции.
  6. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  7. Сформируйте котлеты из полученной массы и выложите их на разогретую сковороду.
  8. Обжаривайте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

Готовые печёночные котлеты подавайте горячими с любимым гарниром и овощами.

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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